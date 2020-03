Gori dalla Bignardi, Grande Fratello Vip o Il cacciatore? La tv dell’11 marzo

Per la prima serata in tv, mercoledì 11 marzo su Canale5 alle 21.20 andrà in onda “Grande fratello vip”, condotto da Alfonso Signorini.

RaiUno alle 21.25 proporrà il film “Ricchi di fantasia”, con Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi e Matilde Gioli. Il carpentiere Sergio (Sergio Castellitto) e l’ex cantante Sabrina (Sabrina Ferilli) sono una coppia di amanti, innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni per le loro ristrettezze economiche. Tutto sembra cambiare quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi facendogli credere di avere vinto alla lotteria tre milioni di euro. Convinto di essere diventato ricco, Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo Sabrina, ma anche i loro cari. Quando Sergio e Sabrina scoprono che la vincita non esiste possono solo tenere in piedi la recita trascinando le proprie famiglie in un viaggio dalla periferia romana alla Puglia. Ma le bugie, si sa, hanno le gambe corte e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere.

Su Canale Nove alle 21.25 andrà in onda una nuova puntata de “L’assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi. Tra gli ospiti di stasera ci saranno il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, l’economista Carlo Cottarelli e il ministro per il sud e la coesione territoriale Giuseppe Provenzano. Ancora, l’attrice e scrittrice Lella Costa, la giornalista Marianna Aprile, lo scrittore Paolo Cognetti e l’attore comico Saverio Raimondo. Partecipa alla puntata la scrittrice Michela Murgia.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Il cacciatore”. Andranno in onda due episodi dal titolo “L’anno del dragone” e “Un tesoro”. Nel primo, la sorte sembra sorridere ai magistrati Mazza e Barone, ma si rivela essere un sorriso tristemente ironico. Proprio nel giorno della strage dei Capaci Giovanni Brusca decide di fare un passo indietro, ammettere i suoi errori e pentirsi. Così, dopo tanta fatica, una volta catturato, i due PM non hanno altra scelta. L’unica strada è offrire all’assassino di Giuseppe di Matteo e del giudice Falcone degli sconti di pena. In cambio Brusca deve dar loro le informazioni di cui è a conoscenza….

Nel secondo, Enzo mette alle strette suo fratello Giovanni che subisce le pressioni da ogni lato. Così Giovanni Brusca decide di pentirsi, ma questa volta per davvero. Qual è la prima vera informazione che dà ai magistrati? Un nome che vale oro. O meglio, un soprannome. Si tratta di come viene chiamato il vivandiere di Bernardo Provenzano e è un’ottima pista per arrivare al vertice di Cosa Nostra. Le informazioni che Francesca ha raccolto per anni tornano utili adesso in aggiunta a quello che Giovanni Brusca comincia a rivelare. Mazza e Barone iniziano a provare una speranza che credevano perdura per sempre…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà una nuova puntata di “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Su Rete4 alle 21.25 sarà la volta di “Stasera Italia – Speciale Coronavirus”, condotto da Barbara Palombelli.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori.

Su Rai5 alle 21 verrà proposta la visione del documentario “Salvatrice – Sandra Milo si racconta” di Giorgia Wurth. Il viaggio di Salvatrice Elena Greco parte da Tunisi nel 1933, e da lì non si ferma più. Tra successi, amori, sconfitte, incontri, processi, luci, silenzi e kebab, il ritratto di una donna che tutti credono di conoscere, ma che in pochi hanno capito davvero: Sandra Milo.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Sopravvissuto – The Martian”, con Matt Damon e Jessica Chastain; su Rai4 alle 21.20 “La resistenza dell’aria”, con Reda Kateb; su La7D alle 21.30 “La lettera scarlatta”, con Demi Moore e Gary OIdman; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Air collision”, con Reginald VelJohnson; su La5 alle 21.10 “City of angels – La città degli angeli”, con Nicolas Cage e Meg Ryan; su Iris alle 21 “The 33”, con Antonio Banderas; e su Italia2 alle 21.20 “Lupin III: green vs red”.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 19.10 “Cortesie per gli ospiti”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.