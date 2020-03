Emergenza Coronavirus: slittano i Legnanesi, annullata la Sky del Canto

L’emergenza Coronavirus continua e, per evitare gli assembramenti e ridurre il rischi di contagio, vengono annullate e/o rinviate le iniziative a carattere aggregativo e culturale. Sono numerosi gli appuntamenti previsti nei prossimi giorni a Bergamo e nella provincia orobica che non si svolgeranno a seguito delle ultime disposizioni ministeriali.

Viene sospesa la messa in scena del nuovo spettacolo dei Legnanesi, “Non ci resta che ridere”, in cartellone al Creberg Teatro dal 27 marzo al 5 aprile. La compagnia sta lavorando a possibili soluzioni di recupero.

Sempre al teatro Creberg, il concerto di Edoardo Bennato per “Peter Pan rock’n’roll tour”, previsto per il 13 marzo è stato posticipato a mercoledì 20 maggio alle 21. I biglietti acquistati per le date originarie restano validi alle medesime modalità di fruizione. Non trattandosi di biglietti nominali potranno anche essere ceduti a terzi, per assistere all’esibizione.

A Bergamo tutti i musei della rete del Museo delle storie di Bergamo resteranno chiusi al pubblico fino al 3 aprile. Le loro pagine social rimangono attive: visitandole si potrà rimanere aggiornato sulla ripresa delle attività, scoprire qualche #scattodarchivio e osservare virtualmente alcuni dettagli dei luoghi della rete.

Sono sospesi tutti gli eventi e le visite fino al 3 aprile:

– domenica 15 marzo “Un Museo al mese”;

– sabato 28 marzo “PanoramaMura – Fortezze veneziane della Terraferma occidentale del Cinquecento”;

– venerdì 13, 20, 27 marzo, 3 aprile “Le lezioni formative del corso per docenti – Calendario civile: tra storia e memoria per una costruzione di cittadinanza consapevole”.

La biblioteca delle rete dei musei sospende i servizi di reference al pubblico fino al 3 aprile.

I Sistemi Bibliotecari di Dalmine e dell’Area Nord/Ovest della provincia di Bergamo, organizzatori e promotori della sesta edizione della rassegna “Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano”, in accordo con la direzione artistica di Abibook Cooperativa Sociale onlus, comunicano che la manifestazione, inizialmente prevista con inizio 13 marzo e poi posticipata al 19 marzo, viene definitivamente rinviata alla stagione autunnale 2020. Questo consentirà di riprogrammare con le amministrazioni comunali coinvolte il calendario degli appuntamenti.

“Tierra! Nuove rotte per un mondo più umano” è la rassegna itinerante che, ospitata in diversi Comuni della provincia bergamasca affronta temi legati all’ambiente e alla società, con incontri con autori, scienziati, esperti e giornalisti, spettacoli, laboratori e attività all’aperto.

La Carvico Skyrunning Asd annulla l’edizione 2020 della Sky del Canto, in calendario per domenica 29 marzo a Carvico. A questo punto si cominciano già a progettare gli eventi dell’anno prossimo.

Ad annunciarne l’annullamento, con dispiacere, è il presidente della società Alessandro Chiappa. “Al fine di rispettare le direttive contenute nel Decreto Ministeriale del 4 marzo 2020, che impongono limitazioni agli eventi sportivi fino al 03 aprile 2020, e valutati i possibili rischi per partecipanti e volontari coinvolti, la Carvico Skyrunning Asd si vede costretta ad annullare l’edizione 2020 degli eventi Sky del Canto e Sky per Tutti, previsti il giorno 29/03/2020. Assumiamo con rammarico tale decisione, ma in questo momento la salute di atleti, organizzatori e dei volontari che hanno continuato a lavorare in questi giorni diventa la cosa più importante da tutelare”.

Nulla da temere per tutti coloro che si fossero già iscritti: “Le iscrizioni già effettuate – rassicura Chiappa – saranno tenute valide per la Sky del Canto 2021”. L’intenzione ferma degli organizzatori è di rimettersi subito al lavoro per la stagione 2021. “Vogliamo sfruttare questa pausa forzata per dedicare ancora più tempo agli eventi che ci attendono l’anno prossimo, Scaldagambe e Sky del Canto, e offrire quindi agli atleti gare ancor più di qualità”. Conclusione con i ringraziamenti: “Cogliamo l’occasione per ringraziare il Comune di Carvico, la Polizia locale e tutti i volontari che in queste settimane si sono adoperati per la realizzazione dell’evento”.

Foto tratta dall’evento Facebook di Creberg Teatro Bergamo