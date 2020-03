Emergenza Coronavirus, Gruppo Acque Minerali Bracca supporta il Papa Giovanni

Il Gruppo Acque Minerali Bracca dona diecimila euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, in prima linea per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus. L’azienda della Val Brembana legata al territorio bergamasco dal 1907 scende in campo a supporto dell’ospedale bergamasco e del sistema sanitario messi a dura prova dall’emergenza Covid-19. “Questo momento di grande difficoltà ci impone di rispondere al bisogno del sistema sanitario bergamasco – afferma Luca Bordogna, Amministratore delegato di Acque Minerali Bracca – Un piccolo gesto per ringraziare medici, personale sanitario e volontari impegnati nel servizio alla Comunità”.