Decreto Coronavirus, in un giorno controllate 120 auto e denunciato un giovane

Controllate 120 auto in un giorno in città, oltre a svariate attività commerciali, e denunciato un ragazzo che aveva scavalcato il cancello del parco Del Quintino.

E’ il bilancio della polizia locale di Bergamo di mercoledì 11 marzo. Nel corso della giornata gli agenti del comando di via Coghetti sono scesi in strada per attuare i controlli in base al decreto del Governo che, per contenere la diffusione del Covid 19, vieta di uscire di casa se non per comprovate necessità.

In totale gli agenti nel corso di diversi posti di blocco hanno fermato e controllato 120 persone a bordo di automobili in transito lungo le vie cittadine. Nessuna di loro, però, aveva violato la norma del decreto ma si trovava invece in macchina per comprovate necessità.

I controlli si sono estesi poi alle attività commerciali della città, ma non sono stati registrati assembramenti e gli agenti non hanno dovuto intervenire.

Sono invece intervenuti al parco Del Quintino di via Alessandri, recentemente chiuso dal Comune come tutti gli spazi verdi cittadini per evitare assembramenti. Qui un ragazzo aveva scavalcato il cancello e si era introdotto nel parco: è stato denunciato in base all’articolo 650 del codice penale per Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.