Il bel gesto

Da Miguel, affittacamere, posti letto gratis a Bergamo al personale ospedaliero

“BERGAMO centro. Metto a disposizione (senza costi) POSTI LETTO in strutture autorizzate da Comune e Questura”. È l’invito che l’affittacamere Miguel rivolge “ESCLUSIVAMENTE al personale ospedaliero di Bergamo e circondario di comprovata impellente necessità conseguente all’essersi trovati ‘catapultati’ DA FUORI PROVINCIA a dare aiuto per l’emergenza coronavirus”. Un invito, un dono, un bel gesto in questi momenti così complicati e duri, che utilizza il tramite di Facebook per far sapere a chi può essere interessato che c’è questa opzione. Opzione che scalda il cuore. https://m.facebook.com/Affittacamere-Miguel-917589605054943/ Chi è interessato lo contatti solo privatamente. © Riproduzione riservata