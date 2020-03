“Coronavirus, per l’emergenza economica il Governo stanzia 25 miliardi”

L’annuncio del presidente Giuseppe Conte al termine del Consiglio dei ministri: “Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi da non utilizzare subito, ma sicuramente da poter usare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza.

“Ieri – ha proseguito – in linea con il Consiglio europeo, ci sono stati fatti grandi riconoscimenti e un’apertura sul fatto che è necessaria maggiore liquidità insieme a tutti gli strumenti per far fronte a questa emergenza. Avremo oggi un collegamento la presidente Lagarde“.

Riguardo alla richiesta da parte della Lombardia di una serrata maggiore Conte ha sottolineato: “nessuna chiusura a questa richiesta di introduzione di misure più restrittive per la Lombardia e altre regioni che lo dovessero chiedere. Ieri ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare il governatore Fontana a formalizzare le richieste motivandole. Siamo in attesa di ricevere quelle indicazioni”.

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha annunciato invece che il decreto sulle misure economiche per l’emergenza coronavirus “sarà varato venerdì con i primi 12 miliardi. Anche alla luce dell’impegno dell’Ue alcuni interventi è possibile che usufruiscano di risorse comuni europee e alleggerire l’impatto sul bilancio dello Stato che è comunque in grado di sostenere questo sforzo”, ha spiegato.

La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Nunzia Catalfo ha invece parlato dei sostegni: “Allargamento degli ammortizzatori sociali, della utilizzo cassa in deroga speciale che vada a tutelare tutti i lavoratori indipendentemente dal settore e su tutta Italia. Norme per la famiglia: congedo parentale speciale, voucher baby sitter, e norme speciali per stagionali anche con sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali”