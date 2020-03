Coronavirus, il mercato ortofrutticolo chiuso al pubblico il sabato: “Scelta responsabile”

L’ente gestore con i suoi soci, in accordo con gli operatori grossisti e produttori ha deciso di chiudere l’attività di vendita al pubblico nelle giornate di sabato per l’intero periodo di validità del decreto governativo del 8 marzo 2020.

In un comunicato Bergamo Mercati spiega: “È vero il decreto in questione non ci imporrebbe in alcun modo la chiusura, ma questo è un gesto di grande responsabilità nei confronti della nostra cittadinanza e di tutto il personale sanitario che in questi giorni sta affrontando un’emergenza senza precedenti. La clientela privata potrà comunque contare sulla professionalità ed il servizio puntualmente garantito dalla nostra clientela specializzata (negozi di vicinato, ambulanti e itineranti). Ci dispiace dover rinunciare ad assolvere uno dei servizi di maggior interesse per la cittadinanza, ma siamo convinti che in questo momento sia la cosa giusta da fare, la responsabilità ed il senso civico che nei prossimi giorni dovrà governare le nostre abitudini sono l’unica arma a nostra disposizione per sconfiggere un nemico ‘invisibile’”.