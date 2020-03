Coronavirus, i sindaci della Lega al Governo: “Chiudete la Lombardia”

“Massimo sostegno alla linea di Regione Lombardia: chiudere tutto, con rare eccezioni di buonsenso e con un chiaro piano economico di sostegno, per sconfiggere il virus e ripartire. Auspichiamo che il governo non perda altro tempo, perché la situazione è drammatica: Conte ascolti chi, come noi sindaci e come i governatori, sta vivendo in prima linea l’emergenza”.

Lo dicono i sindaci leghisti Stefano Locatelli (primo cittadino di Chiuduno, Bergamo, e responsabile nazionale Enti Locali della Lega), Francesco Passerini di Codogno ed Elia Delmiglio di Casalpusterlengo. Codogno e Casalpusterlengo erano due degli undici Comuni coinvolti nella prima zona rossa.