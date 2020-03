Coronavirus, Gallera: “In Lombardia 500 contagi al giorno, ospedali sotto stress ma il dato è costante”

“La media delle persone che vengono ricoverate in ospedale è di 500 al giorno. E questo è un dato stabile e non in crescita, anche se è presto per dire se è un segno positivo”. L’ha detto mercoledì l’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera nel corso della consueta conferenza stampa quotidiana per fare il punto sui dati dell’emergenza Coronavirus.

“Come sappiamo oggi l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che si tratta di una pandemia – ha esordito Gallera – , anche se la cosa positiva è che finalmente la gente sembra avere capito che bisogna stare in casa e ridurre i contatti. Questo anche grazie all’ottimo lavoro dei media”.

Poi ci sono i numeri, ormai simili a un bollettino di guerra: “Crescono ancora i contagi, i positivi sono 7280, 1489 in più di ieri, anche se come avevo detto non erano arrivati molti tamponi.

3852 sono gli ospedalizzati, circa 500 in più al giorno. Il sistema sanitario è sotto pressione, ma il dato è costante, non cresce.

560 sono i ricoverati in terapia intensiva, 94 persone in più di ieri. Aumentano quelli dimessi, ma il dato è da definire e al momento non lo posso dare”.

Ma quali sono le province più colpite? “Quella di Bergamo ora ormai ha la maggioranza dei casi e tutti presidi sotto stress: Seriate, Bergamo Est, il Papa Giovanni che è quasi al limite, e pure Bergamo Ovest. In forte aumento anche a Brescia, con 561 contagi in più”.

Il governatore Attilio Fontana era assente perchè a colloquo con il Governo per possibili nuove direttive: “Abbiamo chiesto un’azione più incisiva”, ha concluso Gallera.

I dati della Provincia di Bergamo, comune per comune:

BERGAMO 236

NEMBRO 124

ALZANO LOMBARDO 74

ALBINO 73

ZOGNO 63

VILLA DI SERIO 41

SERIATE 39

DALMINE 33

TREVIGLIO 27

TORRE BOLDONE 26

GAZZANIGA 25

ROMANO DI LOMBARDIA 24

MARTINENGO 20

SAN GIOVANNI BIANCO 20

PRADALUNGA 20

STEZZANO 20

SCANZOROSCIATE 19

CASTELLI CALEPIO 17

TREVIOLO 16

RANICA 16

PONTE SAN PIETRO 16

GORLE 15

CARAVAGGIO 15

PONTERANICA 15

TELGATE 15

OSIO SOTTO 14

GANDINO 13

CURNO 13

MOZZO 13

GRUMELLO DEL MONTE 13

CALUSCO D’ADDA 13

BREMBATE DI SOPRA 12

ZANICA 12

VILLA D’ALME’ 12

SARNICO 12

GRASSOBBIO 11

FIORANO AL SERIO 11

CENE 11

CALVENZANO 11

PEDRENGO 11

LEFFE 10

CLUSONE 10

VILLONGO 10

VAL BREMBILLA 10

TRESCORE BALNEARIO 10

TERNO D’ISOLA 10

SORISOLE 10

COVO 9

ALME’ 9

VILLA D’ADDA 9

VERTOVA 9

VERDELLINO 9

URGNANO 9

SEDRINA 9

BAGNATICA 8

BREMBATE 8

AZZANO SAN PAOLO 8

ALBANO SANT’ALESSANDRO 8

COLOGNO AL SERIO 8

SAN PAOLO D’ARGON 8

PONTE NOSSA 8

SOVERE 8

MONTELLO 7

CASNIGO 7

VERDELLO 7

ROVETTA 7

OSIO SOPRA 6

MAPELLO 6

BOLTIERE 6

BRUSAPORTO 6

CISANO BERGAMASCO 6

CENATE SOPRA 6

CASIRATE D’ADDA 6

SAN PELLEGRINO TERME 6

PRESEZZO 6

SANT’OMOBONO TERME 6

UBIALE CLANEZZO 6

SELVINO 6

SUISIO 6

FILAGO 5

GANDOSSO 5

PALADINA 5

COSTA SERINA 5

COSTA DI MEZZATE 5

MORNICO AL SERIO 5

BOLGARE 5

ARCENE 5

PALOSCO 5

CASTIONE DELLA PRESOLANA 5

BRIGNANO GERA D’ADDA 5

PREDORE 5

PONTIROLO NUOVO 5

PEIA 5

GORLAGO 4

FORNOVO SAN GIOVANNI 4

FARA GERA D’ADDA 4

ENDINE GAIANO 4

MOZZANICA 4

GORNO 4

LOVERE 4

LALLIO 4

BONATE SOPRA 4

BERZO SAN FERMO 4

ARDESIO 4

ALMENNO SAN SALVATORE 4

CIVIDATE AL PIANO 4

CHIUDUNO 4

CASTEL ROZZONE 4

CASAZZA 4

CAPRINO BERGAMASCO 4

CAPRIATE SAN GERVASIO 4

CANONICA D’ADDA 4

ZANDOBBIO 4

VALBONDIONE 4

ROGNO 4

PONTIDA 4

PUMENENGO 4

TORRE DE’ ROVERI 4

TAVERNOLA BERGAMASCA 4

SPIRANO 4

SPINONE AL LAGO 4

SERINA 4

GHISALBA 3

FORESTO SPARSO 3

FONTANELLA 3

DOSSENA 3

CREDARO 3

COSTA VOLPINO 3

MISANO DI GERA D’ADDA 3

BIANZANO 3

CALCINATE 3

AVIATICO 3

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 3

CAZZANO SANT’ANDREA 3

CAVERNAGO 3

CARVICO 3

CAROBBIO DEGLI ANGELI 3

CAPIZZONE 3

CALCIO 3

VIGOLO 3

VALBREMBO 3

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 3

SOLZA 3

SOLTO COLLINA 3

FONTENO 2

FINO DEL MONTE 2

COMUN NUOVO 2

ORIO AL SERIO 2

ONORE 2

ONETA 2

OLMO AL BREMBO 2

MEDOLAGO 2

MADONE 2

LEVATE 2

COLZATE 2

BONATE SOTTO 2

BARIANO 2

ADRARA SAN MARTINO 2

CISERANO 2

PAGAZZANO 2

RIVA DI SOLTO 2

RANZANICO 2

PIARIO 2

GAVERINA TERME 1

GANDELLINO 1

FUIPIANO VALLE IMAGNA 1

CORNA IMAGNA 1

MONASTEROLO DEL CASTELLO 1

LUZZANA 1

LENNA 1

ISSO 1

BOTTANUCO 1

BERBENNO 1

ANTEGNATE 1

ALGUA 1

BARZANA 1

CHIGNOLO D’ISOLA 1

CENATE SOTTO 1

CAMERATA CORNELLO 1

VILLA D’OGNA 1

PREMOLO 1

SANTA BRIGIDA 1

ROTA D’IMAGNA 1

PIAZZA BREMBANA 1

PIANICO 1

PARRE 1

TRASCORE BALNEARIO 1

TORRE PALLAVICINA 1

TORRE DE’ BUSI 1

TALEGGIO 1

STROZZA 1

SONGAVAZZO 1

SCHILPARIO 1