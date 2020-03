Coronavirus a Bergamo e provincia, tutti gli aggiornamenti in diretta

12,10

Pedrali Spa dona 100mila euro equamente suddivisa tra l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo (quindi 50.000 euro) e la raccolta fondi AiutiAMObrescia a sostegno degli Ospedali Bresciani (altri 50.000 euro). “Il nostro desiderio è quello di poter contribuire ad affrontare l’emergenza Coronavirus supportando l’attività di tutti coloro che, sul campo, si prodigano ogni giorno con coraggio per tutti i pazienti”.

12,09

La TAC mobile donata dall’Accademia dello Sport per la Solidarietà arriverà nella notte di martedì e sarà installata in un’area in stretta contiguità con l’Unità Operativa di Radiologia dell’Ospedale Bolognini di Seriate. Il problema che comporta l’evoluzione del contagio da Coronavirus (Covid19) è l’aumento delle polmoniti intersitiziali. La TAC rappresenta uno strumento diagnostico rapido, che consente di intervenire tempestivamente in caso di conferma di sintomi connessi al Covid19.

11,56

Tre imprenditori con aziende tra Bergamo e Lecco hanno donato all’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo 1000 maschere – modelli FFP2 e FFP3 – per i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e la continuità assistenziale di Bergamo e provincia. I dispositivi di protezione individuale sono arrivati oggi in via Gallicciolli, sede di Ats.

11,43

IL GOVERNATORE FONTANA: Abbiamo inviato al Governo le proposte concordate con i sindaci relative a ulteriori misure di contenimento della diffusione del Coronavirus. Il documento contiene il dettaglio di quelle che sono le iniziative che consideriamo indifferibili sulla base dei dati scientifici in nostro possesso e già comunicati ieri pomeriggio al Governo, nel corso della riunione con i ministri Boccia e Speranza e con i presidenti delle Regioni, oltre che

all’Istituto Superiore di Sanità”.

11,39

ROMANO CHIUDE LE STAZIONI ECOLOGICHE – Carissime concittadine e carissimi concittadini, vi comunico che abbiamo chiuso fino a Lunedì le stazioni ecologiche. Per favore utilizzate la raccolta porta a porta che abbiamo, che funziona e che avete già pagato. La chiusura delle stazioni ecologiche è dovuta all’insensato afflusso di persone (in modo particolare anziane) che non hanno colto il principio del DPCM che indica lo spostamento come qualcosa di necessario. Le “pulizie di primavera” con annesso spostamento verso le stazioni ecologiche non rientrano in questo. Chiudiamo fino a Lunedì prossimo. Poi farò una valutazione.

11,25

CORONAVIRUS, CONTE: STANZIATI 25 MILIARDI – Abbiamo stanziato una somma straordinaria 25 miliardi da non utilizzare subito ma sicuramente da poter utilizzare per far fronte a tutte le difficoltà di quest’emergenza”. Lo dice il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm. “Sono lieti del clima che si sta definendo a livello europeo”, aggiunge. Il premier, riguardo alla ulteriore stretta che la Lombardia ha fatto sapere di voler chiedere al governo Conte ha evidenziato: “Siamo in attesa delle richieste. Non c’è nessuna chiusura verso misure più restrittive”.

11,14

L’Associazione Cure Palliative Onlus, invia una donazione di 10.000 euro all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e ringrazia tutti gli operatori sanitari e sociosanitari per il costante e prezioso impegno verso i malati contagiati e verso l’intera comunità.

11,10

NEMBRO, ECCO QUALI NEGOZI FANNO CONSEGNE A DOMICILIO – L’elenco diffuso dall’amministrazione comunale. Hanno superato quota cento i contagi nel paese della media Valle Seriana, il più colpito dall’emergenza.

Martedì vi avevamo aggiornato su tante altre iniziative simili distribuite sul territorio:

10,45

LA BUFALA DELL’ELICOTTERO – Da alcune ore viene attribuita al Comune di Bergamo la notizia che un elicottero passi nottetempo a disinfettare la città. “Ovviamente si tratta di una voce completamente priva di fondamento – spiegano da Palafrizzoni -. Ci stiamo attrezzando, invece, per un intervento di disinfezione delle strade con i mezzi di Aprica”.

10,25

DECATHLON CHIUDE I SUOI NEGOZI – Da mercoledì 11 e fino a venerdì 13 marzo compreso, tutti i negozi Decathlon (a Bergamo presente a Curno e Seriate) sul territorio nazionale resteranno chiusi al pubblico. Ma resta aperto l’online.

10,09

Il Cesvi ha organizzato una raccolta fondi per l’ospedale Papa Giovanni in collaborazione con Cristina Parodi. Per sostenere le attività del Cesvi legate all’emergenza coronavirus è possibile fare una donazione online sul sito di Cesvi o attraverso bonifico sul conto corrente IT92R0311111299000000000095 oppure partecipare alla campagna di crowdfunding dedicata sul sito https://www.gofundme.com/f/emergenza-covid-cesvi-per-bergamo. È attivo, inoltre, il numero verde 800 036 036 per donazioni telefoniche.

9,45

L’ASSESSORE REGIONALE GALLERA: “Oggi sono più ottimista perché vedo un Paese più consapevole, ma le terapie intensive e gli ospedali non potranno reggere all’infinito. In Lombardia il momento di crush non è lontano. Io posso dire che le nostre donne e i nostri uomini faranno di tutto per impedire che questo arrivi e reggere giorno per giorno finché vedremo questa curva scendere, ma abbiamo bisogno che scenda il prima possibile – ha detto in collegamento con Agorà, in onda su Rai 3. Oggi abbiamo bisogno di prendere provvedimenti forti e rallentare, non fermare, il cuore del Paese. È importante capire che bisogna intervenire prima”.

9,30

ALZANO, MERCATO SOSPESO – Lo fa sapere il Comune, tra i più colpiti dall’emergenza in provincia: “In seguito alla modifica della FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra la tarda serata di ieri e la notte trascorsa, è stato sospeso il mercato del mercoledì. Ci scusiamo per l’intempestività della comunicazione, ma comprenderete che non dipende da noi e comprenderete quanto sia difficile dover gestire una situazione in continuo mutamento”.

9,09

Il Gruppo Acque Minerali Bracca dona diecimila euro all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, in prima linea per fronteggiare l’epidemia di Coronavirus. L’azienda della Val Brembana legata al territorio bergamasco dal 1907 scende in campo a supporto dell’ospedale bergamasco e del sistema sanitario messi a dura prova dall’emergenza Covid-19. “Questo momento di grande difficoltà ci impone di rispondere al bisogno del sistema sanitario bergamasco – afferma Luca Bordogna, Amministratore delegato di Acque Minerali Bracca – Un piccolo gesto per ringraziare medici, personale sanitario e volontari impegnati nel servizio alla Comunità”.