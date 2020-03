Si è rivisto il sole a Bergamo e in provincia. Un sole che la stragrande maggioranza delle persone guarda e ammira dalla finestra o al massimo dal terrazzo o giardino di casa visto che in tanti, finalmente, hanno raccolto l’appello accorato a non uscire per evitare il diffondersi del Coronavirus. Sarà ancora azzurro il cielo nelle prossime ore e nei prossimi giorni? Risponde il Centro Meteo Lombardo con il bollettino a cura di Antonio Marioni.

ANALISI GENERALE

Mercoledì un campo di alta pressione va strutturandosi in maniera più importante determinando tempo bello e stabile sulla Lombardia. Tuttavia tale situazione avrà durata breve poiché le depressioni nord Europee, pur non affondando in maniera decisa, tenderanno ad indebolirlo già da giovedì.

Mercoledì 11 marzo 2020

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con qualche addensamento solo sulle Alpi più settentrionali, ma senza precipitazioni.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 17 e 21°C. Minime in aumento e comprese tra 2 e 7°C.

Giovedì 12 marzo 2020

Tempo Previsto: cielo tra il poco nuvoloso ed il nuvoloso per il passaggio di qualche banco di nubi un po’ più consistenti tra il pomeriggio e la sera. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 14 e 17°C. Minime stazionarie e comprese tra 2 e 7°C.

Venerdì 13 marzo 2020

Tempo Previsto: cielo inizialmente tra il nuvoloso e il poco nuvoloso con tendenza a cielo poco nuvoloso ovunque in giornata. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in lieve aumento e comprese tra 15 e 18°C. Minime stazionarie e comprese tra 2 e 7°C.