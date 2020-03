Blocco totale in Lombardia? Conte: “Chieste a Fontana indicazioni precise, non ho preclusioni”

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda circa la possibilità di chiudere la Lombardia ha annunciato in conferenza stampa mercoledì in tarda mattinata: “Ieri c’è stata una videoconferenza coi governatori del territorio. Ho dato mandato al ministro Speranza di sollecitare il presidente della Regione Lombardia Fontana a formalizzare le richieste con le indicazioni. Siamo in attesa di ricevere queste indicazioni precise dalla Lombardia”.

Il premier dichiara poi: “Ho già dichiarato che non c’è nessuna chiusura del Governo verso eventuali misure più restrittive”.

Ma ammonisce: “Non affidatevi alle sensazioni, ai sondaggi, per le richieste restrittive. Facciamo le cose valutando tutto, come abbiamo fatto finora”