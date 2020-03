Barcella Elettroforniture acquisisce il ramo d’azienda della Ceriani di Varese

La Barcella Elettroforniture Spa, società leader nella distribuzione di materiale elettrico con sede ad Azzano San Paolo, ha acquisito il ramo di azienda della Ceriani Elettroforniture Spa di Gerenzano.

“Entro la fine di marzo – spiega Guido Barcella, amministratore unico della società – tutti i punti vendita Ceriani saranno integrati nella struttura Barcella. Con 43 punti vendita copriremo meglio il Nord Ovest”. Con la firma dell’operazione, l’azienda bergamasca acquisisce una realtà che porta il fatturato a toccare 175 milioni di euro.

Barcella che presidiava soprattutto l’Est della Lombardia, ora si espande fortemente a Nord Ovest e su Milano città.

Sinora la società bergamasca aveva 28 filiali: una in Veneto, quattro in Emilia e molte altre in Lombardia. Nella primavera 2020 crescerà la rete distributiva dal punto di vista sia della capillarità che della qualità. Complessivamente i punti vendita presenti sul territorio saranno 43: dall’Est della Lombardia alla zona Nord Ovest, coprendo le province di Bergamo, Brescia, Como, Sondrio, Cremona, Milano, Monza e Brianza, Novara e Varese oltre ai 5 punti vendita in Veneto ed Emilia Romagna.

“Il Dna della Ceriani sarà mantenuto – conclude Barcella – con tutte le sue peculiarità. Lo stesso dicasi per la sicurezza del posto di lavoro degli 85 dipendenti”. I collaboratori Ceriani entreranno a far parte della grande realtà Barcella, creando uno dei più importanti gruppi italiani nel mondo della distribuzione elettrica