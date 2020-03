Appello del 112: “Questo è e deve restare un numero di emergenza”

Il 112 lancia un appello per chiedere responsabilità nell’uso di questo servizio.

“Per chi ha avuto il piacere di visitare una delle centrali NUE 112 della Lombardia in questi anni conosce le modalità di lavoro degli operatori. L’emergenza Covid 19 rischia di farci perdere le reali richieste di aiuto/soccorso coperte dalle richieste di informazioni sul decreto e di tutto quello che risulta essere secondario e non di emergenza.

Se avete modo di condividere il messaggio del Responsabile di struttura della CUR 112 di Milano dottor Contini siete come me e come tutti noi di aiuto al sistema di emergenza della Lombardia. Il passaparola di qualità tramite i social è di aiuto per tutti. Grazie. Andrea Ambrosio”.