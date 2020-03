Anche Habilita si organizza per contenere il Coronavirus

In tempi di Coronavirus anche Habilita si è mossa riorganizzando la propria attività in ottemperanza delle linee guida previste dai decreti emanati dal governo e dalle autorità competenti. Una vera e propria riorganizzazione generale che ha rivoluzionato l’attività quotidiana in tutte le strutture, sia bergamasche che piemontesi. In Piemonte, ad esempio, sia a Fara Novarese che ad Acqui Terme, al momento è stata sospesa anche l’attività ambulatoriale e quella elettiva di ricovero.

In Habilita Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese è in corso una riorganizzazione nel rispetto delle disposizioni arrivate dalle autorità competenti. In particolare si stanno predisponendo ulteriori regole comportamentali e organizzative per contenere la possibilità di contagio. La struttura di Fara Novarese è comunque aperta per i pazienti che attualmente si trovano in degenza: la loro attività prosegue regolarmente secondo i protocolli previsti, garantendo quindi la massima qualità delle cure offerte. Naturalmente al personale sanitario sono stati distribuiti tutti i dispositivi di protezione individuale previsti in casi come questi. Per ridurre ulteriormente le possibilità di contagio il personale amministrativo, nei casi in cui è stato possibile, sta lavorando da casa. Attualmente a I Cedri prosegue l’attività di ricovero di pazienti lungodegenti provenienti dalle strutture pubbliche. L’attività di chirurgia protesica procede con controlli specifici e con una selezione accurata di pazienti prima dell’intervento.

Anche in Habilita Casa di Cura Villa Igea di Acqui Terme si procede nella stessa direzione. Nei pressi della struttura è stata allestita una tenda pre-triage da cui transitano tutte le persone che si accingono ad entrare nella struttura. Si tratta di un’ulteriore forma di garanzia e tutela della salute dei pazienti e del personale della Casa di Cura. Attualmente l’attività di chirurgia protesica prosegue anche se viene eseguito uno screening particolarmente approfondito nei confronti dei pazienti nella fase pre-operatoria. L’attività ambulatoriale è invece stata sospesa in attesa di nuove indicazioni da parte delle autorità competenti.

Ma qual è la peculiarità di queste due strutture sanitarie al di fuori di questa situazione d’emergenza? Con l’acquisizione di queste due Case di Cura in Piemonte Habilita ha voluto specializzarsi nella chirurgia protesica in campo ortopedico. I due presidi di Fara Novarese e Acqui Terme rappresentano infatti un importante punto di riferimento a livello nazionale in questo settore. Villa Igea conta oggi circa 170 dipendenti e un centinaio di medici. Si tratta di una realtà fortemente radicata sul territorio di Acqui Terme e caratterizzata dall’indiscussa qualità dei servizi offerti. A conferma di ciò si sottolinea la presenza, in questa struttura, di professionisti di riconosciuta fama. Oltre alle due sale operatorie già presenti, nel 2014 la Casa di Cura Villa Igea ha realizzato, al suo interno, un Ambulatorio di Chirurgia Complessa, ovvero un ambulatorio nel quale si possono effettuare piccoli interventi chirurgici od anche terapie diagnostiche e/o terapeutiche invasive e semiinvasive praticabili senza ricovero, in anestesia topica, locale, loco regionale e/o analgesia.

Altrettanto valida è l’offerta di Habilita Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese, dotata di quattro unità funzionali (Ortopedia, Medicina, Chirurgia Generale e Riabilitazione), un nucleo per gli stati vegetativi e di minima coscienza, il servizio di Chirurgia Ambulatoriale Complessa e il Servizio di Medicina Iperbarica. A I Cedri si è voluto selezionare un pool di specialisti che utilizzano metodiche, non esclusivamente chirurgiche, che comprendono anche l’assistenza e la preparazione del paziente. L’attenzione è rivolta a tutto il processo che porterà il paziente ad essere sottoposto ad un intervento di protesi e a quello che succederà dopo, durante il suo percorso riabilitativo.