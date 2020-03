Valencia-Atalanta, la diretta del match

Via i pensieri brutti, c’è un sogno da acchiappare. L’Atalanta scenda in campo al Mestalla, senza pubblico, per inseguire i quarti di finale di Champions League, un traguardo che consegnerebbe il gruppo di Gasperini alla leggenda. C’è un preziosissimo 4-1 da difendere.

Il tecnico piemontese rinuncia – come all’andata – a Zapata per puntare sul tridente “leggero”: Pasalic, Gomez e Ilicic.

La nostra diretta del match:

Il secondo tempo

71′- ANCORA ILICIC! TRIPLETTA E QUALIFICAZIONE IN CASSAFORTE!

69′- Bomba di Zapata da posizione defilata e grandissima parata di Cillessen!

67′- Ancora Valencia in gol con il pallonetto di Ferran Torres che supera Sportiello in uscita.

51′- Ancora Gameiro, arriva il 2-2 del Valencia. Male in marcatura i difensori nerazzurri, bucati da un gran bel cross di Ferran Torres che trova la testa del francese.

49′- Botta di Freuler da fuori, palla sulla traversa. Atalanta a un passo dal terzo gol.

45′- Si riparte con un cambio per gli spagnoli: fuori un disastroso Diakhaby, dentro Guedes.

Il primo tempo

48′- Finisce qua il primo tempo: doppio Ilicic, Atalanta avanti 2-1 al Mestalla.

45′- Ci saranno 3′ di recupero.

44′- De Roon alza bandiera bianca: qualche minuto fa era stato colpito in faccia (all’occhio) da una manata di Rodrigo. Al uso posto Zapata.

43′- NON SBAGLIA ILICIC! DOPPIETTA PER LO SLOVENO E ATALANTA DI NUOVO AVANTI!

42′- È calcio di rigore per l’Atalanta!

41′- Diakhaby tocca la palla con la mano in area. Il direttore di gara va al Var.

30′- Rodrigo da fuori col sinistro, palla alta.

25′- Corner di Ilicic e colpo di testa di Pasalic, palla fuori di pochissimo!

21′- Gameiro fa 1-1: brutta palla persa sulla trequarti da de Roon e difesa che si fa infilare da un passaggio filtrante per l’attaccante francese, che batte Sportiello in uscita.

15′- Quarto d’ora di gioco, Atalanta avanti che sta amministrando la partita.

3′- ILICIC NON SBAGLIA! ATALANTA SUBITO AVANTI!

2′- Ilicic steso in area: è calcio di rigore per l’Atalanta!

1′- Via, si parte al Mestalla!

Le formazioni ufficiali:

VALENCIA (4-2-3-1): Cillessen; Wass, Coquelin, Diakhaby, Gayà; Kondogbia, Parejo; Ferran Torres, Rodrigo, Soler; Gameiro. All. Celades.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Caldara, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Gomez. All. Gasperini.