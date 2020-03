Valencia-Atalanta, i bookmakers ne sono certi: i nerazzurri stra favoriti

Sarà una partita inevitabilmente surreale. Un Mestalla deserto, una trasferta europea in un momento di emergenza assoluta per tutta l’Italia. Eppure la Champions League va avanti e questa sera l’Atalanta scenderà in campo contro il Valencia, per il ritorno degli ottavi di finale. I nerazzurri partono forti del 4-1 della partita di andata, conquistato con una prestazione magistrale a San Siro.

Secondo i bookmakers il passaggio del turno dovrebbe essere scontato. Per Betclic, la quota per l’approdo ai quarti di finale dei ragazzi di Gasperini è data a 1.03, mentre un’incredibile rimonta spagnola è data a quota 8.95.

La sfida più squilibrata – Giusto per dare un’idea. L’accesso dell’Atalanta al turno successivo è quello più probabile tra le otto sfide. E a suffragare le probabilità dell’Atalanta ci sono anche le quote della partita di ritorno, che vede Gomez e compagni ancora favoriti. Un successo esterno è dato a 2.50, una vittoria del Valencia nei 90′ parte sempre per Betclic da 2.72.

Atalanta davanti al Real Madrid – Altra curiosità. Nelle quotazioni per la possibile vittoria della Champions League l’Atalanta “supera” il Real Madrid. Un clamoroso successo della Dea è dato a 30, un trionfo delle Merengues arriva a quota 40.