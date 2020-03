Su Canale5 la diretta di Valencia-Atalanta: la tv del 10 marzo

Per la prima serata in tv, martedì 10 marzo Canale5 alle 21 dallo stadio Mestalla trasmetterà Valencia-Atalanta, la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Contro la formazione spagnola, l’Atalanta cerca la qualificazione ai quarti di finale, forte del 4-1 ottenuta nella partita di andata, con la doppietta di Hateboer e le reti di Ilicic e Freuler.

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “Tutto il giorno davanti”, con Isabella Ragonese, Sara D’Amario e Paolo Briguglia.

Una giornata come le altre nella vita di Adele Cucci è eccezionale per il solo risultato di arrivare alla sera. È la giornata di una mamma che deve accompagnare a scuola, ascoltare, capire, sgridare e consolare i suoi due figli per poi scappare al lavoro dove l’aspettano altri quattrocento ragazzi e bambini a cui badare. Le giornate di Adele sono così da quando, dopo la nomina ad assessore alle politiche sociali di Palermo, le sono stati affidati centinaia di minori stranieri non accompagnati sbarcati in città. Adele è diventata il loro tutore legale, la loro responsabile, la loro referente. Insomma è diventata la loro… mamma. Il tempo sembra non essere mai abbastanza: decisioni, ostacoli, problemi, corse, sbagli, fallimenti e soddisfazioni riempiono ogni minuto della sua vita indissolubilmente intrecciata alle vicende personali delle centinaia di minori a lei affidati.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Pechino express 8 – Le stagioni dell’Oriente”, condotto da Costantino della Gherardesca. Nella quinta puntata la tappa è lunga 556 chilometri e prende il via dal cuore della città di Dali, che si trova nella regione dello Yunnan, una delle zone più affascinanti della Cina.

I concorrenti in gara stasera arrivano in Cina, dove il programma è stato registrato lo scorso autunno prima dell’emergenza sanitaria per il Coronavirus.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca”, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “Una luna chiamata Europa”, con Zsombor Jéger; su Rai5 alle 21.15 “La felicità porta fortuna – Happy go Lucky”, con Sally Hawkins; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Confucio”, con Chow Yunfat; su La5 alle 21.10 “The face of love”, con Robin Williams; su Iris alle 21 “Rullo di tamburi”, con John Wayne; e su Italia2 alle 21.20 “Push”, con Chris Evans.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Drop Dea Diva”, con Margaret Cho, Brooke Elliott e April Bowlby. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Una giornata particolare”, “Un campus pericoloso”, “Per amore dei soldi” e “Terreno minato”. Nel primo, Elaine, la madre di Jane, viene arrestata per aver usato un’uscita sbagliata per scendere dall’aereo, ed è Jane a doversi occupare di lei. Nel secondo, Jane e Grayson si occupano di una studentessa che accusa un uomo. Nel terzo, Jane rappresenta una sua consorella dei tempi dell’università, che ha fatto causa a un casinò. Nel quarto, Jane difende un uomo che da molti anni è ritenuto pazzo: la sua determinazione, però, questa volta, potrebbe anche costarle il lavoro.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live”; e su Real Time alle 21.10 “Primo appuntamento”, con Flavio Montrucchio.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.