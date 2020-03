Ryanair cancella tutti i voli da e per l’Italia

Ryanair ha cancellato tutti i voli internazionali da e per l’Italia fino al 9 aprile a partire da sabato. Lo ha annunciato la compagnia aerea, citata dal Guardian.

I passeggeri che devono tornare a casa potranno utilizzare i voli operativi fino al termine della giornata di venerdì.

“Ryanair si scusa sinceramente con tutti i clienti per queste interruzioni del programma causate dalle restrizioni del governo nazionale e dall’ultima decisione del governo italiano di bloccare l’intero Paese per combattere il Covid-19”, ha dichiarato un portavoce della compagnia irlandese.

Anche la Spagna cancella i voli da e per l’Italia e lo stesso fa la Compagnia Brithish Airways, mentre l’Austria ha chiuso tutti i collegamenti aerei, ferroviari e su strada con l’Italia per far fronte alla lotta contro il coronavirus. Malta pure ha sospeso ogni collegamento con il nostro Paese.