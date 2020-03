Regione, raccolta fondi per l’emergenza: Sorte e Lobati donano l’indennità

“È attivo da lunedì 9 marzo il conto corrente ‘Regione Lombardia-Sostegno emergenza Coronavirus’ (numero Iban IT76P0306909790100000300089) per raccogliere fondi per sostenere le nostre strutture sanitarie, i nostri medici, infermieri e tutto il personale che in questi giorni sta combattendo una durissima battaglia per curare i cittadini lombardi e sconfiggere il Covid-19”. Lo comunica il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

“Anche in questa occasione – sottolinea il presidente – i lombardi hanno dimostrato il loro grande ‘coeur’. Al mio ufficio sono pervenute in questi giorni, infatti, migliaia di telefonate e mail da parte di cittadini e imprenditori desiderosi di offrire il proprio contributo. Per ciò ho ritenuto utile chiedere a Bankitalia, che ringrazio per la celerità della risposta, l’apertura di un conto corrente dedicato”.

“Ringraziando ancora tutti per la generosità che vorranno dimostrare – conclude Fontana – assicuro che tutte le donazioni saranno rendicontate fino al singolo centesimo”.

All’appello hanno risposto presente Alessandro Sorte e Jonathan Lobati (Cambiamo!): quest’ultimo, coordinatore bergamasco del partito, ha chiesto a tutti gli amministratori del territorio di seguire l’esempio e devolvere l’indennità di febbraio.