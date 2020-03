Ospedale di Treviglio, infermiera organizza raccolta fondi: “Donate, e state in casa”

Emergenza Coronavirus anche all’ospedale di Treviglio-Caravaggio. La struttura ospedaliera punto di riferimento per la Bassa Bergamasca e per la vicina zona cremasca, dopo il dilagare dei contagi da Covid 19 è stata convertita per accogliere alcuni dei tanti pazienti positivi.

Un’infermiera che lavora nella struttura, Giovanna Moleri di Cividate al Piano, ha organizzato una raccolta fondi per sostenere il personale medico dell’ospedale trevigliese, così come di quello di Romano, nella stessa situazione.

“Il nostro ospedale è stato convertito in covid-19 – spiega Moleri – . Sin da subito sono stati messi a disposizione posti letto, ed ora tutta la struttura è stata convertita.

Le giornate sono lunghe e frenetiche, tutti gli operatori sanitari sono uniti e compatti. La raccolta fondi ci aiuterà ad acquistare nuovi macchinari per permettere ai pazienti di respirare bene.

Per questo vi dico: state in casa e con un piccolo gesto aiutateci, perché la battaglia dobbiamo vincerla noi è ci serve il vostro aiuto”.

CLICCA QUI PER SOSTENERE LA RACCOLTA FONDI