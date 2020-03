Niente Valencia, gli atalantini nel mondo: “Facciamo sentire sui social il nostro tifo”

Tutti a casa propria, a debita distanza, ma virtualmente vicini alla squadra nella partita più importante non solo della stagione ma anche di 113 anni di storia: è l’iniziativa lanciata da “Atalantini worldwide”, una community di tifosi nata con l’obiettivo di tracciare e individuare i supporter nerazzurri disseminati in Italia o nel Mondo.

“È un momento difficile per tutta Bergamo e Provincia – hanno scritto sulla loro pagina Instagram - Cerchiamo di sfruttare questo appuntamento con la storia Atalantina per staccare la testa e per qualche ora non pensare ai problemi che il virus sta creando”.

Come essere vicini all’Atalanta con la trasferta vietata (la Curva ha devoluto la somma necessaria alla trasferta al Papa Giovanni)? Con i social, ovviamente.

“Non potremo essere a Valencia come avremmo voluto, ma saremo tutti (ognuno a casa propria e a debita distanza, mi raccomando!) davanti alla TV, al PC o alla radio per tifare, soffrire, urlare!

Non potendo stare tutti insieme, usiamo i social per farci sentire e essere ‘virtualmente’ vicini ai ragazzi: postiamo nelle stories/post una foto o un video davanti alla tv, al pc, allo smartphone o alla cara vecchia radio, geolocalizzandoci da qualsiasi parte del mondo”.

Ad accompagnare l’iniziativa l’immancabile hashtag: #atalantanoicisiamo.

“Forza ragazzi, noi ci siamo”: un modo come un altro per partecipare a un momento storico.