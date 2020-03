L’audio-appello di un’infermiera del Papa Giovanni: “Siamo al collasso, aiutateci restando in casa”

“Siamo al collasso e facciamo sacrifici enormi, dateci una mano rimanendo a casa perchè il Coronavirus è ovunque”. L’appello disperato arriva da un’infermiera che lavora nel reparto di terapia intensiva del’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La donna, insieme ai colleghi medici e a tutto il personale sanitario in questi giorni sta facendo l’impossibile per accogliere i casi più gravi dei contagiati da Covid 19, che ogni giorno sono sempre di più.

Per far comprendere ancora di più alle persone l’entità della situazione e invitarle a rimanere in casa per evitare il possibile contagio, la donna ha diffuso un appello-audio in cui spiega in prima persona come stanno andando le cose al Papa Giovanni in questi giorni.

“Stiamo facendo dei turni di lavoro massacranti. Stiamo togliendo tempi alle nostre famiglie ma non ce la facciamo più. In ospedale non c’è più posto, non ci sono più posti letto. Non ci sono più risorse e le nostre energie sono quasi finite.

Per cui vi chiedo di divulgare questo messaggio: per favore, state a casa, uscite il meno possibile, dobbiamo fermare questo contagio e dovete darci una mano, se non fisicamente collaborate rimanendo a casa.

Chiedete ai vostri figli di stare attenti a non farsi male, perchè il Coronavirus è ovunque. In qualunque Pronto soccorso andate per un taglio, una storta, una gamba rotta. Rischiate di uscire con il Coronavirus.

Per cui vi chiedo questo sacrificio enorme. Noi ne stiamo facendo all’inverosimile, però aiutateci anche voi rimanendo a casa. Non uscite per cortesia”.