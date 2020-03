L’altra emergenza, “per i medici di base di montagna turni massacranti di 16 ore”

Un’emergenza nell’emergenza. È quella dei medici di base presenti nei territori di montagna, in numero sempre più esiguo per poter affrontare la gestione ordinaria dei pazienti e, in questo difficile periodo, l’aumento esponenziale delle richieste.

La denuncia viene da Giorgio Cavagna, sindaco di Serina: “In questi momenti di complessa e grave situazione sanitaria, vi è un’altra emergenza che preoccupa: è il limite della Sanità Pubblica Nazionale che si trova ad affrontare un’epidemia con numeri insufficienti, sia di personale sanitario, sia di posti letti: la nostra Valle ne è coinvolta. Abbiamo solo due medici per quasi la totalità della Val Serina; se uno dei due si ammala, come successo settimana scorsa, un solo medico deve assistere cinquemila persone: questa è ‘l’altra’ emergenza. Oggi ci troviamo con due medici, i dottori Bruno Cavagna e Giulio Salaroli che si sobbarcano giornate di 16, 17 ore pur di dare assistenza ai pazienti. Mettono a disposizione la loro professionalità, la loro passione ma anche la loro salute pur di curare, aiutare e sostenere chi ne ha bisogno. Questi sono gli unici baluardi e punti di riferimento per le nostre comunità ed a loro va la nostra stima e riconoscenza. Raccomandiamo perciò di far ricorso a loro solo in casi di necessità”.

Un impegno, quello dei due medici, che sottolinea ancora una volta l’importanza della sanità pubblica, in modo particolare dell’operato dei medici presenti nei territori di montagna. “Spero che questa dolorosa esperienza – prosegue il sindaco – insegni ai nostri governanti, che da anni hanno deciso di smantellare la sanità pubblica che, specialmente nei paesi di montagna, ma non solo, i medici di base sono fondamentali e se risultassero assenti, tutti i nostri ospedali risulterebbero largamente insufficienti ad accogliere la marea di persone contagiate o semplicemente ammalate, curate oggi a domicilio e lo stesso dicasi per i presidi ospedalieri periferici. La nostra amministrazione, insieme all’Unione Comuni della Val Serina, pur nel limitato potere politico, continuerà a battersi, come sta facendo, affinché questi servizi non solo rimangano, ma vengano doverosamente potenziati”.

Una situazione seria che, per fortuna, lascia spazio anche a buone notizie per il territorio della Val Serina. “Comunque non è tutto negativo: nell’ultimo mese, a Serina sono nati due bambini e questo, dopo un 2019 avaro di nascite, è una gran bella notizia – sottolinea Cavagna -. Questi bimbi oltre che essere il nostro futuro, ci devono infondere quella dose di ottimismo e di fiducia che questi ultimi avvenimenti ci hanno tolto: questi bimbi non sono venuti in un mondo timoroso, diffidente ed egoista. Sono nati in un Paese forte, laborioso e solidale che solo per un attimo si è lasciato andare allo scoramento”.

Un messaggio positivo, che vuole portare a tutti speranza e fiducia, soprattutto verso il personale medico che da giorni combatte per arginare l’emergenza.

“Concludo dicendovi, cari compaesani, che non dobbiamo lasciarci prendere dallo sconforto. Abbiamo medici, volontari, istituzioni che ci permetteranno di uscire da questa situazione e da parte nostra, continuiamo ad essere responsabili solidali e schietti”.