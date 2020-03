La Fondazione Ubi Banca dona 50mila euro al Papa Giovanni e 50mila al Bolognini

Centomila euro, distribuiti equamente tra l’ospedale di Bergamo e quello di Seriate.

Nelle ultime ore si stanno moltiplicando le donazioni in favore dei nosocomi bergamaschi, da privati, istituzioni, associazioni e onlus.

L’ultima in ordine di tempo ad “iscriversi” alla lista dei benefattore è la Fondazione Ubi Banca Popolare di Bergamo Onlus, attiva dal 1991 sul territorio bergamasco che da mission si pone tra gli obiettivi quello dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, oltre che della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

Allo scopo di perseguirli, promuove iniziative ed elargisce contributi agli Enti che prestano la propria attività in favore di persone svantaggiate nell’ambito territoriale lombardo, con particolare attenzione alla provincia di Bergamo.

Ed è per questo che il presidente Emilio Zanetti ha deliberato in seduta straordinaria un contributo di 50mila euro in favore dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e di altri 50mila euro per l’ospedale Bolognini di Seriate, con la causale “Emergenza Coronavirus”.

L’ennesimo gesto concreto che lascia nelle casse dei due ospedali liquidità importante per affrontare un momento critico dell’emergenza, che richiede mezzi e personale straordinari per poterne uscire.