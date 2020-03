Il M5s dona 3 milioni alla sanità: “Fiera di sapere che il mio stipendio andrà lì”

Tre milioni di euro per sostenere la sanità italiana in questo momento delicato. Il Movimento 5 Stelle è pronto a muoversi in questo senso per destinare le restituzioni dei portavoce parlamentari. Per il via libera definitivo bisognerà attendere l’esito del voto che gli iscritti alla piattaforma Rousseau daranno tra martedì 10 e mercoledì 11 marzo.

“Sei favorevole a destinare 3 milioni di euro delle restituzioni dei parlamentari del Movimento 5 Stelle alla protezione civile, finalizzati all’acquisto di attrezzature per terapia intensiva e altro materiale sanitario, necessario a far fronte all’emergenza coronavirus, a favore del servizio sanitario nazionale?” è la domanda che sarà posta agli iscritti.

“Il Movimento 5 Stelle – si legge sul blog – , oltre alle proposte costruttive a sostegno di imprese, lavoratori, settori produttivi, sanità, istruzione e molto altro, farà la sua parte, con un gesto concreto e immediato. Insieme ai capigruppo di Camera e Senato abbiamo deciso di proporre ai nostri iscritti di destinare tre milioni di euro delle restituzioni dei nostri stipendi all’acquisto di attrezzature per la terapia intensiva e altro materiale sanitario occorrente a far fronte all’emergenza. Dell’acquisto si occuperà poi la Protezione Civile, alla quale doneremo la cifra”.

La deputata bergamasca Guia Termini

“Gli iscritti a Rousseau saranno chiamati a votare per far sì che le restituzioni dei nostri stipendi possano essere destinare a una causa nobile – spiega Guia Termini, deputata bergamasca -. Sono fiera di sapere che parte del mio stipendio vada a sostegno degli ospedali che stanno affrontando l’emergenza sanitaria. La sanità lombarda sta dimostrando che le nostre strutture sono composte da persone straordinarie che, in questi giorni più che mai, si stanno spendendo con ogni forza e il minimo che si possa fare è sostenerle con ogni mezzo possibile”.

“Colgo questa occasione – conclude Termini – per ringraziarli di cuore e invito tutti gli iscritti a collegarsi e confermare la proposta del capo politico”.