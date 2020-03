Frontale tra due auto a Pradalunga: intervengono anche i Vigili del fuoco

Frontale tra due auto nel primo pomeriggio di martedì 10 marzo lungo la S.P.671 val Seriana, all’altezza del chilometro 20, nel comune di Pradalunga.

E’ successo intorno alle 13.20. La dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

Oltre al personale medico per i soccorsi a uno dei due guidatori, un 50enne non grave (l’altro non ha riportato lesioni), sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco di Bergamo che hanno messo in sicurezza la zona compromessa.

Il ferito è stato trasportato in ospedale ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.