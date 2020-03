Emergenza Coronavirus, anche Wizz Air sospende tutti i voli in Italia

Anche Wizz Air chiude i voli da e per l’Italia. Ad annunciarlo è la stessa compagnia con un comunicato stampa.

“Wizz Air – si legge – ha annunciato che da oggi 10 marzo 2020 sospenderà tutte le sue rotte italiane in funzione dell’isolamento dell’Italia, annunciato dal primo ministro italiano nel tentativo di contenere l’epidemia di Coronavirus all’interno del paese”.

I voli da tutte le destinazioni Wizz Air verso l’Italia (Alghero, Bari, Bologna, Catania, Milano Bergamo, Milano Malpensa, Napoli, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Treviso, Verona) saranno sospesi fino al 3 aprile.

“I passeggeri con prenotazioni interessate da questa modifica – si legge ancora – e che hanno effettuato le prenotazioni direttamente su wizzair.com o nell’app della compagnia aerea verranno automaticamente informati via e-mail, e gli verrà offerta la ri-prenotazione gratuita, il rimborso completo o il rimborso del 120% della tariffa originale come crediti della compagnia. I passeggeri possono scegliere tra le opzioni di cui sopra facendo clic sul collegamento nell’e-mail e selezionando facilmente l’opzione migliore tramite la nostra piattaforma self-service”.

Discorso diverso, invece, per i passeggeri che hanno effettuato le loro prenotazioni tramite agenzie di viaggio – comprese le agenzie di viaggio online -, che dovrebbero contattare l’agenzia in cui hanno acquistato i biglietti per accordarsi sul da farsi.