Coronavirus, a Bergamo i contagiati aumentano ancora: 248 nuovi casi

Non si placa il contagio da Coronavirus a Bergamo e in provincia. I numeri, infatti, continuano a preoccupare.

Secondo gli ultimi dati della Regione Lombardia, la provincia di Bergamo ha fatto registrare martedì 10 marzo 248 nuovi casi. Il totale ora arriva a 1.472 contagi: in città i positivi al test sono 195, a Nembro 113, ad Alzano Lombardo 62, ad Albino 60 e a Zogno 55.

Il totale delle vittime è passato, in una giornata, da 90 a 112.

Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, ha reso pubblici i nuovi numeri nella consueta conferenza stampa delle 18: “Il totale dei casi ad oggi è 5.791. Le persone ricoverate sono 3.319, 550 in più rispetto a lunedì 9 marzo. In terapia intensiva ci sono 466 pazienti, 26 in più. C’è però anche un numero costantemente crescente di dimessi, che ad oggi sono 896. Aumentano anche i decessi: 468, più 135 nelle ultime 24 ore”.

“A Bergamo e in provincia i positivi al Coronavirus sono 1.472, più 248 rispetto a lunedì 9 – ha continuato Gallera -. A Brescia solo 51 casi, per un totale di 790 positivi. A Como 46 casi, a Cremona 957. A Lodi 963 casi, solo 35 in più grazie alle restrizioni effettuate nelle zone rosse. A Milano 592, 86 i nuovi”.

“Ci sono alcuni presidi che ormai sono allo stremo, tra cui l’ospedale Papa Giovanni di Bergamo – ha spiegato Gallera -. In totale 778 pazienti sono passati nelle nostre terapie intensive, 80 poi sono deceduti ma ci sono stati anche più di 100 dimessi. Stiamo pensando di portare alcuni dei contagiati in altre strutture, penso ad alberghi o spazi fieristici. Ma ancora non c’è nulla di deciso e di definitivo”.

Questi i dati dei contagiati a Bergamo, comune per comune

BERGAMO 195

NEMBRO 113

ALZANO LOMBARDO 62

ALBINO 60

ZOGNO 55

VILLA DI SERIO 37

SERIATE 31

DALMINE 30

TREVIGLIO 23

TORRE BOLDONE 22

ROMANO DI LOMBARDIA 21

PRADALUNGA 19

STEZZANO 19

GAZZANIGA 19

SCANZOROSCIATE 17

PONTE SAN PIETRO 15

OSIO SOTTO 14

TREVIOLO 14

MARTINENGO 14

SAN GIOVANNI BIANCO 14

CURNO 13

CARAVAGGIO 12

CALUSCO D’ADDA 12

ZANICA 12

MOZZO 12

PONTERANICA 12

VILLA D’ALME’ 12

GORLE 11

RANICA 11

GANDINO 11

FIORANO AL SERIO 10

GRUMELLO DEL MONTE 10

SARNICO 10

GRASSOBBIO 10

CENE 10

CALVENZANO 10

BREMBATE DI SOPRA 9

SORISOLE 8

SEDRINA 8

PEDRENGO 8

CASTELLI CALEPIO 8

TRESCORE BALNEARIO 8

VERTOVA 8

LEFFE 8

TELGATE 8

COVO 8

URGNANO 8

TERNO D’ISOLA 8

VERDELLO 7

MONTELLO 7

VERDELLINO 7

VAL BREMBILLA 7

CASNIGO 7

CLUSONE 7

ALME’ 7

ALBANO SANT’ALESSANDRO 7

PONTE NOSSA 6

BREMBATE 6

CENATE SOPRA 6

SOVERE 6

CISANO BERGAMASCO 6

SUISIO 6

UBIALE CLANEZZO 6

CASIRATE D’ADDA 6

VILLONGO 6

BAGNATICA 6

ROVETTA 6

SAN PAOLO D’ARGON 6

AZZANO SAN PAOLO 6

BRUSAPORTO 5

ARCENE 5

BOLTIERE 5

OSIO SOPRA 5

PONTIROLO NUOVO 5

SAN PELLEGRINO TERME 5

SANT’OMOBONO TERME 5

BRIGNANO GERA D’ADDA 4

BOLGARE 4

BERZO SAN FERMO 4

BONATE SOPRA 4

SPIRANO 4

PONTIDA 4

SELVINO 4

SPINONE AL LAGO 4

VILLA D’ADDA 4

TORRE DE’ ROVERI 4

ZANDOBBIO 4

SERINA 4

FILAGO 4

COLOGNO AL SERIO 4

PALADINA 4

MAPELLO 4

GANDOSSO 4

LOVERE 4

CAPRIATE SAN GERVASIO 4

COSTA DI MEZZATE 4

CAVERNAGO 3

PALOSCO 3

CASTEL ROZZONE 3

PRESEZZO 3

CAPIZZONE 3

ROGNO 3

CANONICA D’ADDA 3

FORNOVO SAN GIOVANNI 3

COSTA VOLPINO 3

COSTA SERINA 3

PUMENENGO 3

MORNICO AL SERIO 3

CIVIDATE AL PIANO 3

MOZZANICA 3

LALLIO 3

VALBREMBO 3

SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 3

SOLZA 3

ALMENNO SAN BARTOLOMEO 3

ALMENNO SAN SALVATORE 3

CAPRINO BERGAMASCO 3

GORNO 2

LEVATE 2

MADONE 2

MISANO DI GERA D’ADDA 2

VALBONDIONE 2

GORLAGO 2

RANZANICO 2

ORIO AL SERIO 2

ONORE 2

PEIA 2

ONETA 2

BONATE SOTTO 2

CAROBBIO DEGLI ANGELI 2

CARVICO 2

CASAZZA 2

CASTIONE DELLA PRESOLANA 2

CAZZANO SANT’ANDREA 2

CHIUDUNO 2

ARDESIO 2

AVIATICO 2

BARIANO 2

BIANZANO 2

FINO DEL MONTE 2

FARA GERA D’ADDA 2

ENDINE GAIANO 2

DOSSENA 2

CREDARO 2

COMUN NUOVO 2

CISERANO 2

COLZATE 2

BERBENNO 1

TAVERNOLA BERGAMASCA 1

STROZZA 1

VIGOLO 1

GANDELLINO 1

FONTANELLA 1

ALGUA 1

GHISALBA 1

FONTENO 1

FORESTO SPARSO 1

TORRE DE’ BUSI 1

GAVERINA TERME 1

CAMERATA CORNELLO 1

PREMOLO 1

CORNA IMAGNA 1

MONASTEROLO DEL CASTELLO 1

PARRE 1

CENATE SOTTO 1

PAGAZZANO 1

CHIGNOLO D’ISOLA 1

LENNA 1

OLMO AL BREMBO 1

MEDOLAGO 1

SANTA BRIGIDA 1

RIVA DI SOLTO 1

ROTA D’IMAGNA 1

LUZZANA 1

CALCINATE 1

CALCIO 1

BOTTANUCO 1

VILLA D’OGNA 1

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha parlato nel tardo pomeriggio di martedì con il Governo a cui ha prospettato le richieste del Pirellone, ma anche dei sindaci dei capoluoghi lombardi, dei sindacati e delle realtà imprenditoriali, e cioè misure più stringenti sul territorio, visto che, laddove questo è stato fatto, come a Codogno, i contagiati e i malati si riducono e s’inverte la tendenza che invece sul resto della Lombardia registra una diffusione ancora con incrementi preoccupanti, molto preoccupanti.

Perché, spiega Fontana “bisogna ridurre la vicinanza sociale, il rapporto diretto tra persone: è questa l’unica strada che dà risultati”.

Dall’incontro col Governo il presidente lombardo ha tratto la sensazione che “ancora non sia ben chiara, sia ad alcuni esponenti del Consiglio dei ministri che da alcuni rappresentanti delle altre regioni italiane, la situazione che viviamo qui in Lombardia”.

Ma “abbiamo insistito perché valutassero i dati, la lettera dei sindaci, la richiesta dei tre sindacati in cui chiedono misure più rigorose e la anche la valutazione di una serie di realtà imprenditoriali che si sono dette favorevoli alla sospensione temporanea di ogni tipo di attività”.

Il Governo si riunisce domattina (mercoledì) e “prenderà in considerazione le nostre richieste. Mi auguro ci dia risposte positive” ha concluso il presidente Fontana.