Codemotion insieme ad Amazon: un seminario gratuito per gli insegnanti

Alla luce degli aggiornamenti contenuti nel decreto del 9 marzo 2020, che amplia a tutte le regioni italiane le zone soggette a restrizioni per le misure di emergenza sanitaria a contrasto della diffusione del Coronavirus, Codemotion in collaborazione con Amazon organizza per venerdì 13 marzo alle 11 un webinar gratuito principalmente riservato agli insegnanti di tutti gli istituti scolastici italiani, per avvicinare gli studenti alle materie STEM (le discipline scientifico-tecnologiche come scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) attraverso il creative learning e il coding applicati alla didattica.

Della durata totale di un’ora e trenta, il corso online che ha già ricevuto più di 600 iscrizioni, rientra nell’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione e verterà su suggerimenti pratici, attività hands-on e casi d’uso per aumentare l’engagement dei propri studenti in modo creativo e alla portata degli insegnanti di tutte le materie.

Il creative learning attraverso il coding rappresenta la metodologia di insegnamento che fin dagli esordi, nel 2009, caratterizza Codemotion, la piattaforma che da sempre supporta gli sviluppatori mettendo in relazione tra loro professionisti IT, community tech e aziende.

Durante l’attività verranno presentati strumenti gratuiti in grado di creare un innovativo “kit per progetti in classe”, grazie all’educatore Massimo Avvisati, Head of EdTech R&D di Codemotion.

“Il nostro metodo educativo si fonda sul creative learning, un insieme di tecniche di apprendimento creativo efficace proprio perché basato sulla passione, sulla collaborazione, sui progetti, sull’esplorazione, sulla sperimentazione e soprattutto sul gioco, che si rivela uno dei momenti più intensi e ricchi di esperienze di apprendimento” racconta Massimo Avvisati, Head of EdTech R&D di Codemotion.

Come aderire

Per partecipare è possibile inviare una mail a itfctourleaders@amazon.com con oggetto “Webinar STEM”, indicando le proprie generalità e l’istituto di appartenenza. Il docente riceverà una mail con le istruzioni e le credenziali di accesso. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Governo.

Nel caso in cui non sia possibile partecipare live al seminario, al termine sarà liberamente aperto a chiunque voglia seguirlo, previa registrazione, come sopra.

Come iscriversi

Attraverso il portale degli eventi di Codemotion: CLICCA QUA.