Atalanta, i tifosi rinunciano al rimborso dei biglietti per Valencia, lo danno al Papa Giovanni

La Curva Nord dell’Atalanta devolve 60mila euro all’ospedale di Bergamo: 1200 tifosi rinunciano al rimborso del biglietto acquistato per andare allo stadio a Valencia che è costato 50 euro a testa.

Raccolti così 60mila euro che saranno consegnati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. “Perché in queste settimane nella nostra città e nella nostra provincia ci sono degli eroi che stanno affrontando questo momento difficile con mezzi insufficienti e turni massacranti per la salute di tutti” spiegano da Sostieni la Curva.

Un momento così complicato e duro, per via dell’elevato numero di contagiati da coronavirus e di morti per colpa del Covid-19, da far passare in secondo piano la mancata partecipazione a quella che “doveva essere una delle serate più belle della nostra storia”.

Il tifo si farà davanti alla tv, mentre tantissimi tifosi stanno rispondendo all’appello lanciato dall’Ata: “Un piccolo sacrificio per noi, ma un grande gesto per chi in questo momento sta facendo grandi cose per la nostra gente”.