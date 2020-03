Un cielo grigio ha inaugurato la difficilissima settimana che vedrà tutta l’Italia in zona protetta, blindata per evitare la diffusione del coronavirus. Antonio Marioni ci accompagna scoprire se questo cielo sopra Bergamo si rischiarerà con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Dopo il passaggio nuvoloso di lunedì il tempo tende a ristabilirsi con un’area di alta pressione che tra martedì e soprattutto mercoledì tenderà a riconquistare terreno verso l’Italia.

Martedì 10 marzo 2020

Tempo Previsto: cielo tra il nuvoloso ed il poco nuvoloso con nubi poco consistenti su Appennino e pianure e con addensamenti maggiori sull’area Alpina più settentrionale dove potranno registrarsi deboli precipitazioni, a carattere nevoso sopra i 1000 metri.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 13 e 15°C. Minime in calo e comprese tra 0 e 5°C.

Mercoledì 11 marzo 2020

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con qualche addensamento solo sulle Alpi più settentrionali, ma senza precipitazioni.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 17 e 21°C. Minime in aumento e comprese tra 2 e 7°C.

Giovedì 12 marzo 2020

Tempo Previsto: cielo tra il poco nuvoloso ed il nuvoloso per il passaggio di qualche banco di nubi. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 14 e 17°C. Minime stazionarie e comprese tra 2 e 7°C.