Alimenti, pasti e medicine a domicilio: l’emergenza si combatte facendo comunità

Consegna a domicilio di generi alimentari, beni di prima necessità, pasti e medicine: a Treviolo, grazie alla grande disponibilità dei commercianti, l’emergenza Coronavirus la si combatte facendo comunità.

Un’iniziativa importante, alla quale hanno aderito molte attività del paese per dare una mano soprattutto ai soggetti più a rischio.

“Sabato abbiamo fatto una riunione di Giunta, per discutere dell’ordinanza che si stava sviluppando – spiega il sindaco Pasquale Gandolfi – In quella sede abbiamo deciso di contattare le attività alimentari del nostro territorio chiedendo la disponibilità a fare servizi a domicilio. Praticamente tutti, ad eccezione di chi per questioni di carenza di personale non poteva sostenere un simile impegno, hanno accettato. Nel frattempo anche diversi cittadini si sono proposti, su base volontaria, di dare una mano e che saranno tenuti in considerazione qualora dovessimo avere ulteriore necessità. Questa è la dimostrazione del valore di una vera comunità: il nostro obiettivo è quello di far restare a casa le persone, non solo dicendolo ma anche proponendo soluzioni concrete affinchè lo possano fare”.

Così i nominativi e i contatti dei commercianti sono finiti in un documento ufficiale a disposizione della cittadinanza, insieme a un numero fisso dedicato agli anziani che non possono ricevere assistenza o sostegno in tutte quelle questioni che non siano di carattere sanitario.

Infine una tirata d’orecchie: “Evitiamo se possibile di uscire dalle nostre abitazioni. Ho visto ancora troppa gente in giro, cosa non è chiaro?”.

Per servizi come quello offerto a Treviolo sono diverse le amministrazioni che si stanno o si sono già organizzate.

Un altro esempio arriva da Osio Sotto, dove da mercoledì 11 marzo arriveranno spesa e farmaci a domicilio per gli over 65, dalle 9 alle 12 di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato.

Basterà contattare lo 035806835, elencare tutto ciò di cui si ha bisogno (prodotti alimentari, farmaci senza prescrizione, quotidiani) e aspettare un volontario (il nominativo sarà fornito al telefono e sarà dotato di mascherina) che porterà tutto a casa: un servizio gratuito, per spese minime di 5 euro, realizzato grazie alla grandissima collaborazione di commercianti e giovani volenterosi.

Già attivo, invece, a Ponte Nossa dove gli anziani senza una rete familiare, amici o conoscenti sui cui poter fare affidamento, possono attivare l’assistenza domiciliare e il servizio pasti a domicilio contattando il 3396986363 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.

Qui tutta la popolazione, indipendentemente dall’età, che volesse usufruire del servizio di beni di prima necessità e farmaci a domicilio, da sabato 7 marzo può ordinare la spesa telefonicamente (lunedì-sabato 9-12) contattando le attività della zona.

Già lunedì, invece, vi avevamo raccontato di ciò che succede a Treviglio: leggi qui.