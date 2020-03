Al Mestalla tra ansia e porte chiuse: l’Atalanta col Valencia per la leggenda

In un clima surreale, l’Atalanta si appresta a disputare la più importante gara della sua storia calcistica, quella che vale l’accesso ai quarti di finale della Champions League. I rischi legati alla diffusione del Coronavirus hanno imposto anche alle autorità spagnole l’adozione di misure drastiche, stabilendo di inibire l’accesso a qualsiasi tifoso al Mestalla di Valencia, motivo per cui il match si giocherà a porte chiuse.

È chiaro che la decisione lascia l’amaro in bocca soprattutto a quei 2.300 tifosi nerazzurri che sognavano da settimane questa trasferta e si erano accaparrati il prezioso tagliando per entrare allo stadio, ma credo che non vi siano dubbi sulla correttezza di quanto stabilito: la salute delle persone viene prima di qualsiasi altra cosa.

Certo, il calcio senza pubblico perde buona parte della sua bellezza: i cori, gli incitamenti, i fischi, l’esultanza, tutte componenti fondamentali di questo sport che però, anche in una situazione così seria come quella attuale, non si vuole fermare. Da un lato giocare può anche servire per alleviare le preoccupazioni della gente, ma dall’altro una riflessione seria sulla necessità di fermare il calcio (e lo sport in genere) andrebbe fatta. Interessi economici? Certo che si, anche molto elevati, ed ecco probabilmente quella che è la chiave di lettura di tutto.

In ogni caso, nella tristezza della situazione, torniamo a parlare di calcio giocato e, parteggiando per i colori nerazzurri, cerchiamo di trovare il bicchiere mezzo pieno: tra le due formazioni quella che sarà maggiormente penalizzata dalla decisione è certamente il Valencia che, obbligato a dover effettuare la remuntada, non potrà fare affidamento sull’aiuto del suo caldissimo pubblico.

Chiarissimo in tal senso il messaggio lanciato sui social dal capitano Parejo che, come tutta la squadra, non si arrende alla disposizione non comprendendola, soprattutto se messa a confronto con gli assembramenti che stanno invece avvenendo ogni giorno nella città spagnola.

Non vi è quindi dubbio sul fatto che questa sarà una situazione di vantaggio per la Dea, che però non dovrà lasciarsi ingannare da questo fattore: i pipistrelli entreranno in campo come delle furie, cercando in tutti i modi di ribaltare il 4-1 patito a San Siro.

Già nella partita di andata gli spagnoli hanno dimostrato di essere una formazione molto pericolosa, tanto che solo qualche imprecisione degli avanti valenciani e la bravura di Gollini hanno evitato che il punteggio fosse più penalizzante per la Dea. Questo non significa che la formazione nerazzurra non abbia disputato una gara esaltante, ma è fuori dubbio che alcune difficoltà in fase difensiva e diversi palloni persi malamente hanno messo a serio rischio la porta dell’estremo difensore atalantino.

Nella partita di questa sera occorrerà quindi prestare grande attenzione ed evitare svarioni pericolosi e in questo senso l’assenza di Toloi, pedina fondamentale della difesa atalantina, non aiuterà.

Se conosco un po’ mister Gasperini, tutto mi aspetto fuorché una partita di contenimento per difendere le tre reti di vantaggio. In tutte le (poche) occasioni in cui la formazione nerazzurra ha cercato di conservare un risultato non è stata capace di farlo. Credo quindi che, seppur senza strafare, la Dea giocherà la sua solita gara e, non dimentichiamo che se dovesse riuscire a segnare una rete (e le possibilità di farlo ci sono, eccome) gli spagnoli dovrebbero segnarne 5 per eliminare i nerazzurri.

Il tecnico Celades si affiderà con tutta probabilità ad un 4-4-2 con una difesa formata da Waas, Diahkaby, Mangala e Gaya. A centrocampo, dovrebbero agire Ferran Torres, Kondogbia, Parejo e Soler, mentre in attacco opererà il tandem Gameiro e Guedes.

In casa nerazzurra Gasperini dovrà certamente fare a meno di Toloi per cui la difesa sarà necessariamente formata da Palomino, Djimisti e Caldara. Nessun dubbio a centrocampo con Hateboor Freuler, Gosen e de Roon, mentre in avanti, Gomez e Ilicic supporteranno Zapata, salvo che il mister opti per l’inserimento di Pasalic come avvenuto nella gara d’andata.

Il presidente Percassi ha dichiarato che la Dea giocherà per cercare di portare un po’ di serenità in un momento così delicato per tutti i bergamaschi. Quindi giocate col cuore ragazzi e regalate questo sogno a tutta la vostra gente.