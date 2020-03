Spopola il ballo anti-coronavirus: lavarsi le mani al ritmo di musica

Lavarsi le mani è una pratica igienica semplice, ma sappiamo farlo nel modo giusto?

Per non sbagliare, sul Web, stanno spopolando diverse idee per agire correttamente e allo stesso tempo alleggerire la situazione attraverso il ritmo della musica.

Canticchiare il ritornello della propria canzone preferita mentre si stanno lavando le mani? Muniamoci di sapone, acqua, preferibilmente calda, e via con la musica; sicuramente raggiungere i 40 secondi ideali così sarà una passeggiata!

Ma in Italia è anche arrivato il ballo “anti-coronavirus” che sta spopolando ormai da giorni in rete.

Attraverso la piattaforma di condivisione di video di proprietà cinese, TikTok (famosissima fra i più giovani), si è diffusa una challenge che invita in modo originale tutti gli utenti a lavarsi le mani e che dire, sta funzionando! Tantissimi ragazzi e ragazze hanno accolto la sfida!

Questa è ancora una volta la dimostrazione della potenza dei social network che, anche in una situazione di emergenza mondiale come questa, riescono a diffondere con forza un messaggio costruttivo e soprattutto in una modalità che può essere replicata facilmente anche in modo divertente soprattutto dai più giovani, che si ritrovano a dover riorganizzare la propria vita tra ansie e paure.

Il progetto creativo originario è partito in Vietnam dall’Istituto di salute e ambiente sul lavoro, attraverso il brano “Ghen Cô Vy”, (in collaborazione con il musicista Khắc Hưng e i cantanti locali Min e Erik) trasmesso alla popolazione per invitarla ad adottare tutte le misure necessarie per contenere la diffusione del Coronavirus.

L’invito della canzone è quello di lavarsi spesso e bene le mani, tossire nella piega del gomito, non strofinarsi gli occhi e bocca, limitarsi nell’andare in posti affollati e rimanere puliti il più possibile.

Il titolo del brano è un gioco di parole che vede protagonista Covid-19, geloso di una ragazza; lo si intuisce chiaramente dal breve cartone musicale cucito su misura che racconta la storia di una coppia che litiga, mentre il virus cerca di dividerla, ma alla fine, grazie alle importanti istruzioni cantate nel ritornello del brano, la coppia torna insieme con un bacio; scambiato indossando rigorosamente la mascherina!

Il messaggio lanciato attraverso questo progetto è chiaro: il Vietnam è determinato a sconfiggere Covid-19!

Un ballerino molto popolare in Vietnam, Quang Dang, ha così coreografato le mosse per accompagnare il testo e ha dato il via alla “Ghen Cô Vy Challenge”su TikTok.

È un brano orecchiabile e per questo ha conquistato già tutto il mondo trasformandosi in una vera e propria “dance challenge”. Tantissime coreografie da tutto il mondo che prevedono lo strofinio e il “lavaggio”delle mani a tempo di musica!

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha aperto anch’essa un account sulla nota piattaforma per condividere brevi video per garantire una buona informazione sul Covid-19; così ha fatto anche la Croce Rossa italiana che ha coinvolto noti influencer e creato tutorial sui comportamenti corretti da tenere per tutelare la salute pubblica.

Un bell’esempio di come, attraverso le nuove tecnologie, le istituzioni e i giovani di tutto il mondo possono contribuire a questa emergenza nel loro piccolo, seminando tanta speranza e voglia di tornare ad una vita normale al più presto, fornendo un servizio disponibile a tutti e senza alcun confine.