Ragazzi, buonsenso: non seguire l’invito a restare a casa è da immaturi ed egoisti

Dopo aver provato il filtro Instagram che fa piovere Amuchina dal cielo e riso per quei fifoni che mettono la mascherina per niente, si dovrebbe smettere di fare dell’ironia e analizzare bene e da persone mature quello che sta accadendo e forse si scoprirebbe che non sono fifoni loro, ma sciocchi noi a ridere.

Il fatto che le scuole e le università siano chiuse non significa fare festa tutte le sere o bersi un aperitivo dietro l’altro con gli amici al bar, benché “l’alcol disinfetti” come hanno fatto notare due ragazzi veneti che sono stati intervistati da una televisione locale, non è la cura per il Covid-19. Stare in luoghi affollati non aiuta.

Prevengo le frasi farcite di ignoranza ed egoismo che echeggiano in questi giorni nella Bergamasca: ragazzi, se voi state bene e state con gente che vi sembra sana non significa che voi o i vostri amici davvero non abbiate contratto il Coronavirus. Può manifestarsi anche in forma asintomatica, senza febbre, raffreddore o tosse. Attenzione, non è un invito a chiamare l’ambulanza o precipitarvi in pronto soccorso, se state bene non ci sono problemi.

È doveroso anche fare notare che se viene contratto il Coronavirus e ci sono i sintomi (febbre alta e difficoltà respiratoria) si viene portati in ambulanza all’ospedale dove si viene messi in isolamento e se pensate di starvene in reparto tranquilli con gli amici e i parenti che vi vengono a trovare non avete capito nulla. Siete messi in una sala operatoria, in un ambulatorio o in una “stanza” che è stata disinfettata e arrangiata a stanza perchè i reparti sono pieni. I vostri amici, genitori e parenti non possono entrare, non potete vederli e siete bloccati, da soli tra quattro mura fino a quando non guarite.

Non è più concepibile nemmeno sentire che “muore solo il tre percento” perché, è vero, solo il tre percento muore, ma se il numero di contagi aumenta – e già ora la situazione lavorativa del corpo medico e infermieristico dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è estenuante dato l’elevato numero di contagi – il tre percento a cui tanto ci si aggrappa aumenterà.

Non serve una laurea in medicina per comprendere che il numero di persone che necessitano di cure può aumentare, ma non possono aumentare i respiratori, le stanze e il personale medico e infermieristico.

Il fatto che i giovani sani tendenzialmente escano illesi e spesso non si accorgano nemmeno di avere il virus in corpo non significa, però, che che possano essere portatori sani del Covid-19 e non è carino nè passare il virus alla nonna, magari già fragile, nè rubare un posto in ospedale a chi ha veramente altre patologie in corso solo per passare la giornata in Fara, in Trucca o per bersi uno “sprizzettino”.

Tutti i medici stanno lavorando senza pause e senza tregua da settimane, senza lamentarsi, consapevoli che il loro lavoro sia anche questo, non verranno pagati di più, non verranno omaggiati in alcun modo per i loro sacrifici benché passino giorno e notte con gente che ha contratto il virus e continuino a lavorare nel loro reparto curando contemporaneamente anche tumori, leucemie e malattie cardiache. Per i medici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII non c’è notte o giorno, lavorano di giorno e fanno il turno di notte, sono consapevoli della loro responsabilità e per questo non mollano e restano lucidi nonostante lo stress e la stanchezza.

Cosa bisogna fare? Seguire le loro indicazioni.

È da egoisti ed immaturi non ascoltare ciò che viene chiesto dai medici, ovvero non uscire di casa se non il minimo necessario e andare al bar a bere il caffè non è necessario, è piacevole, ma si può evitare.

Tra l’altro i medici chiedono di adottare tutte le precauzioni che sono state diffuse con ogni mezzo (lavarsi spesso le mani, un metro di distanza tra noi e l’interlocutore, uscire il meno possibile di casa…) affinchè possano essere in grado di curare i cittadini e i cittadini non sono sempre gli altri, ma siamo sempre noi.

Esatto, perchè noi italiani siamo così: le disgrazie succedono sempre all’altro e comunque erano prevedibili, avrebbero dovuto pensarci prima, lo diciamo sempre, eppure quando gli altri siamo noi sembriamo tutti Morgan sul palco dell’Ariston a chiedersi cosa sia successo.

Noi, come Morgan, sappiamo benissimo cosa fare per non creare problemi eppure noi, come Morgan, dopo aver insultato i medici, gli infermieri e i ricercatori che si stanno facendo in quattro per noi, ci guardiamo intorno e chiediamo come sia possibile.

Ragazzi non mi appello alla paura o al terrore, ma al buonsenso e alla ragione, per una volta, pensiamo che gli altri siamo noi, che c’è gente che è tenuta in piedi solo dalla forza dell’amore per il proprio lavoro.

Considerate un’ultima cosa: se si sta a casa in relativamente poco tempo questa situazione si risolve mentre se continuiamo ad infrangere i divieti emanati dalla Regione otteniamo solo il sovraccarico e la conseguente rottura del sistema sanitario e allunghiamo il tempo in cui restiamo a casa a fare nulla.

Infine, tutti hanno un garage da sistemare, un film da vedere, un esame universitario indietro da anni, un armadio da svuotare… ecco l’occasione per fare tutto ciò che si rimanda sempre. Prendete questo tempo per prendervi cura di voi stessi.

Essere a casa non vuol dire essere in vacanza, non dimenticatelo.