Montalbano o Tre uomini e una gamba? La tv del 9 marzo

Per la prima serata in tv, lunedì 9 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la prima delle due puntate della 14esima edizione della fiction “Il commissario Montalbano”, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Sonia Bergamasco.

L’episodio sarà intitolato “Salvo amato, Livia mia”: il commissario Montalbano si occupa di un caso di omicidio che sembra un’aggressione finita in tragedia. Infatti, la vittima in questione, Agata Cosentino, è stata ritrovata semi nuda in un corridoio dell’archivio comunale di Vigata. Indagando sulla donna, però, Montalbano scopre che conosceva Livia.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “Hawaii five-0”, con Scott Caan e Meaghan Rath. Andranno in onda tre episodi intitolati “Verso il fondo”, “L’attentato” e “L’uragano”. Nel primo, la squadra indaga sul corpo senza vita di un uomo trovato sulla spiaggia. Nel secondo, Steve, Danny, Tani e gli altri si trovano a investigare sulla scomparsa di un amico di Flippa, ucciso prima di un festival culturale. Nel terzo, un uragano sconvolge la vita dei componenti della squadra.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Autumn in New York”, con Richard Gere e Winona Ryder; su Canale5 alle 21.20 “Geostorm”, con Gerard Butler; su Italia1 alle 21.20 “Tre uomini e una gamba”, con Aldo, Giovanni e Giacomo; su La7 alle 21.15 “L’impero del sole”, con Christian Bale; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Total Recall – Atto di forza”, con Colin Farrell; su La5 alle 21.10 “Rosamunde Pilcher: per amore di una sorella”, con Maxi Warewl; su Iris alle 21 “Il tocco del male”, con Denzel Washington; e su Italia2 alle 21.20 “Warm bodies”, con Nicholas Hoult.

Rai5 alle 21 proporrà il documentario “Graham Greene – Il lato oscuro delle cose”. Oltre ad essere stato uno dei più grandi scrittori del suo tempo, Greene è stato uno spirito irrequieto dalla vita misteriosa. Una vita che sembra la trama di un film; e infatti la vita di Greene si riflette nei suoi romanzi: la fuga dal conformismo, l’incessante bisogno di emozioni forti e situazioni pericolose.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Che ne sarà di Amandine?” e “L’apparenza inganna”. Nel primo, Joséphine deve aiutare Charlotte, madre di un neonato. La donna non rivela il padre del piccolo e desta i sospetti di un’assistente sociale. Nel secondo, la nuova cliente di Joséphine, Sophia, lavora come allenatrice al club Marmara. Qui, incontrerà molte persone contrarie alla sua assunzione, che faranno di tutto per renderle la vita impossibile.

Da segnalare, infine, su Rai4 alle 21.20 il telefilm “Siren”, con Alex Roe ed Eline Powell; su Mediaset Extra dalle 9 “Grande fratello vip – Live” e su Real Time alle 21.15 il reality “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.