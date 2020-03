Lovato Electric apre in Svizzera: è la quindicesima filiale nel mondo

Con una storia di quasi 100 anni, un catalogo di 18.000 codici e una presenza in oltre 100 paesi nel mondo, Lovato Electric annuncia l’apertura della sua 15^ filiale, Lovato Electric AG.

La nuova filiale è operativa da marzo 2020 ed ha sede nelle vicinanze di Zurigo. Si tratta di uffici commerciali e di un magazzino. L’organico è composto da persone ben formate e presenti da anni nel mercato elettrotecnico svizzero.

L’obiettivo di questa scelta è rafforzare la presenza del marchio sul mercato svizzero ed offrire un miglior servizio ai clienti in termini di supporto tecnico commerciale nelle lingue italiano, tedesco e francese, affiancate da velocità di consegna.

A guidare l’operazione il Direttore Vendite Estero Paolo Passera che dichiara: “Grazie a questa apertura, possiamo essere presenti in modo diretto in un mercato in crescita. Continueremo a supportare i nostri clienti storici in maniera attenta ed efficiente e promuoveremo i nostri prodotti per cercare nuove opportunità”.

Marco Catalano è il direttore della filiale svizzera. Proveniente dal settore elettrotecnico e con una grande esperienza commerciale, Catalano con entusiasmo afferma: “Siamo pronti ad affrontare il mercato con positività, convinti che la qualità dei prodotti Lovato Electric unitamente ad un servizio di alto livello siano gli strumenti giusti per competere adeguatamente sul nostro territorio”.

Massimo Cacciavillani, Amministratore Delegato di Lovato Electric, ha inoltre dichiarato: “Dopo l’apertura della filiale Croata ad aprile 2019, con la costituzione di Lovato Svizzera proseguiamo il nostro percorso di internazionalizzazione. Le nostre 15 filiali estere unitamente ai nostri 70 importatori ci permettono di operare sempre più a livello globale rispettando le esigenze dei singoli paesi”.

Lovato Electric progetta e produce componenti elettrici in bassa tensione per applicazioni industriali. Fondata nel 1922 a Bergamo, è un’azienda privata gestita dalla stessa famiglia di imprenditori da 4 generazioni, capaci di portare l’Azienda dagli albori dell’elettrotecnica all’odierno mix di elettronica, automazione e software.

Fra le prime aziende in Italia ad ottenere nel 1992 la certificazione ISO 9001, è in grado di offrire oltre 10.000 prodotti rispondenti ai più severi marchi di omologazione internazionali. La vastissima offerta di prodotti viene progettata, industrializzata, testata e costruita da Lovato Electric.

La sede centrale è situata a Gorle su una superficie di 26.000 m2 che ospita 270 collaboratori.