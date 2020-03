Sotto quale cielo a Bergamo inizia una nuova settimana all’insegna delle restrizioni decretate dal Governo per contenere il diffondersi del coronavirus? Ci accompagna scoprirlo Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una debole saccatura transita in queste ore sul nord Italia portando un debole e rapido passaggio perturbato anche sulla Lombardia. Già in tarda serata un promontorio di alta pressione tenderà a riportare tempo buono sulla regione.

Lunedì 9 marzo 2020

Tempo Previsto: cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso su tutta la regione con possibilità di piogge tra la mattinata e il pomeriggio un po’ su tutta la regione, deboli ed intermittenti e solo localmente a carattere di rovescio. Neve sui monti, debole, al di sopra dei 1000/1200 metri. La sera tendenza ad apertura a partire da Alpi-Prealpi verso il resto della regione.

Temperature: massime in pianura in calo e comprese tra 9 e 12°C. Minime in aumento e comprese tra 2 e 6°C ma probabilmente ritoccate in serata laddove vi saranno aperture.

Martedì 10 marzo 2020

Tempo Previsto: su pianure, Prealpi, Appennini cielo tra il poco nuvoloso ed il nuvoloso per nubi alte e di poco conto. Su Alpi più settentrionali qualche addensamento e qualche nevicata sopra i 1000 metri.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 13 e 15°C. Minime in calo e comprese tra 0 e 5°C.

Mercoledì 11 marzo 2020

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso su tutta la regione con qualche addensamento solo sulle Alpi più settentrionali, ma senza precipitazioni.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 17 e 21°C. Minime in aumento e comprese tra 2 e 7°C.