Il capitano del Valencia: “Non capisco, strade affollate e noi giochiamo senza tifo”

La decisione è stata presa dal Ministero della Salute, che l’ha definita “irrevocabile”. Ma a un giorno dal fischio d’inizio al Valencia ancora non si sono rassegnati a dover giocare la “partita più importante della stagione” senza i propri tifosi.

A sollevare dubbi sulla correttezza della decisione presa dal Governo spagnolo è Dani Parejo, il capitano della squadra, che con un lungo post su Instagram ha spiegato le proprie ragioni.

“Il mio nome è Dani Parejo. Sono un calciatore, gioco nel Valencia e sono il capitano della squadra. Ma sono anche il marito di Isa e il padre di Dani e Diego. Molti mi conoscono come atleta, ma in pochi nel personale. Tuttavia, l’una e l’altra cosa non possono separarsi e tantomeno in giorni complicati come quelli che viviamo ora con il coronavirus, qualcosa da cui non puoi proteggere i tuoi cari se non ascoltando gli esperti. Sono il primo a essere preoccupato per questa crisi, il primo che non vuole che ci sia un solo contagio in più e tantomeno una vittima. Vorrei che tutto fosse un brutto sogno. Ma non lo è. Ed è per questo che sono anche il primo ad essere indignato quando vede che le misure adottate non sono coerenti. Non capisco come una crisi mondiale possa essere gestita in Spagna a seconda della comunità in cui vivi. Non sono un esperto ma per puro buonsenso non capisco come posso passeggiare per Valencia con migliaia di persone per strada che festeggiano le Fallas che piacciono tanto a me e alla mia famiglia, come posso andare a prendere un familiare in aeroporto dove arrivano centinaia di voli da tutto il mondo, come posso vedere in tv eventi sportivi, di solidarietà e o culturali dove migliaia di fan si riuniscono. Tuttavia noi, il Valencia, non possiamo giocare davanti al nostro pubblico la partita più importante della stagione. Non ha senso. Se è pericolosa la partita contro l’Atalanta, lo sono molto di più le grandi agglomerazioni che si vivono in questi giorni nelle vie per diversi motivi. Se è pericoloso che la gente si riunisca al Mestalla allora lo è anche al Parco dei Principi (Psg-Dortmund è stato deciso successivamente di farla disputare a porte chiuse ndr), ad Anfield, alla Red Bull Arena, all’Etihad, al Camp Nou, all’Allianz di Torino e in quello di Monaco di Baviera. Ogni volta che scendiamo in campo diamo la pelle per il nostro simbolo e ora non staremo a guardare mentre altri lo calpestano”.

Un messaggio apprezzato dai compagni, da Jaume Costa a Ruben Sobrino, da Mangala all’italiano Florenzi.

Intanto l’Atalanta lunedì in tarda mattinata è decollata dall’aeroporto di Orio al Serio alla volta di Valencia, dove ad attenderla non ci sono stati controlli sanitari come annunciato da SuperDeporte.es, che aveva interpellato l’avvocato esperto di diritto sportivo Angelo Cascella: “Saranno le autorità spagnole competenti a controllare lo stato di salute della spedizione italiana e dare loro l’approvazione per l’effettivo accesso alla Spagna”.

A chiarire tutto il ministro della sanità locale valenciana, che ha spiegato come i controlli sui giocatori siano già stati svolti prima della partenza per la Spagna.