Funicolari di Città Alta e San Vigilio, servizio sospeso fino al 4 aprile

Atb e Teb comunicano i provvedimenti organizzativi adottati in applicazione al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato l’8 marzo , in relazione alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale.

Autobus, tram e funicolari

A partire da martedì 10 marzo viene sospeso il servizio della Funicolare di Città e della Funicolare di San Vigilio. Il collegamento da Città Bassa per Colle Aperto viene garantito dalla Linea 1, mentre quello da Colle Aperto a San Vigilio verrà effettuato dalla Linea 21 negli orari di servizio previsti per la funicolare.

Essendo sospesa ogni attività scolastica il servizio ridotto di autobus, funicolari e tram viene esteso fino a sabato 4 aprile 2020. Il servizio prevede l’applicazione dell’orario del sabato senza corse scolastiche per autobus e funicolari e l’orario feriale non scolastico per i tram.

Proseguono gli interventi straordinari di sanificazione su tutti i mezzi Atb e Teb. Inoltre, quale misura prudenziale e limitatamente a questo periodo, i passeggeri degli autobus potranno utilizzare solo le porte posteriori per la salita e quelle centrali per la discesa dai mezzi.