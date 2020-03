Foppapedretti dona 50mila euro al Papa Giovanni per l’emergenza Coronavirus

Cinquantamila euro all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in prima linea nell’assistenza dei pazienti per fronteggiare il Coronavirus. È la donazione che l’azienda Foppapedretti ha deciso di fare per offrire il proprio contributo nell’emergenza che l’intero Paese sta affrontando.

La decisione, nata dal volere della famiglia Foppa Pedretti, ha trovato il pieno appoggio di tutti i soci dell’azienda.

Per i Foppa Pedretti non si tratta del primo caso di beneficenza verso ospedali o associazioni del territorio: negli anni scorsi la famiglia ha donato, sempre tramite l’azienda, prodotti per l’infanzia all’ospedale di Alzano Lombardo e seggioloni al Papa Giovanni.

Anche attraverso il Volley Bergamo, ogni anno con un’iniziativa diversa sempre legata al calendario delle atlete, la famiglia Foppa Pedretti pensa alle associazioni bergamasche che aiutano persone in difficoltà.