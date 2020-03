Fermare il contagio, i commercianti di Bergamo: “Pronti a chiudere per due settimane”

“È una scelta che molti commercianti di Bergamo hanno iniziato a proporre subito dopo il decreto di sabato: per fermare il contagio molti sono pronti a chiudere l’attività per una o due settimane. Certo con un grande senso civico e nella piena libertà di ognuno”. Sono le parole di Nicola Viscardi, presidente del Duc (Distretto urbano del commercio di Bergamo) che riunisce oltre 1.600 attività commerciali in città.

“Ho apprezzato molto le scelte responsabili. Hanno iniziato diversi imprenditori a telefonarmi già nella giornata di sabato comunicandomi la chiusura. Poi il video del sindaco e i messaggi sui social delle associazioni di commercianti che compongono il Distretto. In autonomia i negozianti appartenenti alle associazioni del DUC, dal centro ai borghi, hanno deciso come aderire alle prescrizioni. Resteranno naturalmente aperti i negozi di alimentari che si sono attrezzati per effettuare le consegne a domicilio, molti sono segnalati sulla nostra pagina facebook @BergamoShopping”.

Chi ha aderito finora?

“Moltissimi bar hanno deciso per la chiusura totale almeno per una o due settimane, alcuni si sono spinti fino al 4 aprile: sottolineo che la scelta è libera e strettamente personale. Certo ha colpito che la Marianna o il Tassino, faccio un esempio di due locali storici (ma la lista è lunga) abbiano deciso di chiudere sin da subito. Ammetto che questa scelta adottata per evitare il più possibile il contagio mi inorgoglisce come categoria e come cittadino di Bergamo. Siamo una grande comunità e siamo certi che supereremo questo momento difficile che pesa sulle nostre casse ma che non manca di garantire a tutti i cittadini i servizi essenziali”.