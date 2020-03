Coronavirus, la digitalizzazione e i servizi gratuiti di associazioni e imprese

Il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione per aiutare le persone che vivono nelle zone interessate dalle misure urgenti di contenimento e gestione del contagio per il #COVID19 ha aperto un portale con alcuni servizi gratuiti.

Imprese, associazioni e privati hanno messo e metteranno a disposizione servizi gratuiti per chi si trova nella zona rossa.

Ecco i servizi e le soluzioni innovative a cui si può accedere grazie all’iniziativa di solidarietà digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.

CLICCA QUI: https://solidarietadigitale.agid.gov.it/#/