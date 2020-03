Coronavirus, all’aeroporto di Orio raffica di cancellazioni: l’elenco in tempo reale

Domenica, all’aeroporto di Orio al Serio, sono stati effettuati 92 voli in partenza (-50% di quelli stagionali programmati), lunedì 107 (-45%). Dati che inquadrano il difficile momento che sta attraversano lo scalo bergamasco, alle prese con l’emergenza Coronavirus e la cancellazioni di numerosi voli tra partenze e arrivi: Da Bucarest a Cravocia, da Danzica a Tirana. Sono regolari, invece, i voli cargo.

Vale anche per gli altri aeroporti lombardi e nazionali. Alle 12.30, a Linate, si contavano 25 partenze cancellate e 33 arrivi annullati. A Malpensa quasi 90 cancellazioni, tra 45 partenze e 41 arrivi da destinazioni internazionali come Mosca, Parigi, Lussemburgo, Bruxelles.

Del resto sono già dverse le compagnie che hanno annuncianto la sospensione dei voli: da British Airways e Easyjet, da Pegasus a Wizzair. Anche Ryanair annuncia ulteriori tagli ai propri operativi da e per l’Italia e all’interno del territorio nazionale con decisioni che colpiscono anche Orio. Secondo quanto comunicato dal vettore irlandese, dalla mezzanotte di martedì 10 marzo alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile, sospenderà tutti i voli domestici in Italia da e per Bergamo, Malpensa, Parma e Treviso. Inoltre, dalla mezzanotte di giovedì 12 marzo alla mezzanotte di mercoledì 8 aprile, opterà per un piano fortemente ridotto di voli internazionali su Bergamo, Malpensa, Venezia, Parma, Rimini e Treviso, che saranno operativi solo il venerdì, il sabato, la domenica e il lunedì. “I passeggeri dei voli interessati da divieti o cancellazioni – spiega la compagnia – vengono informati via e-mail con proposte di cambio volo, rimborso completo o credito di viaggio”.

Ora scatteranno anche controlli sui passeggeri in partenza e in arrivo, sottoposti al controllo dell’autocertificazione. Per i voli Schengen ed extra Schengen in partenza, le autocertificazioni saranno richieste unicamente per i residenti nelle aree di sicurezza mentre per quelli in arrivo i passeggeri dovranno motivare lo scopo del viaggio all’atto dell’ingresso.