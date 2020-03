Azzano, bimba di 5 anni in bici travolta da una moto: ricoverata in ospedale

Una bimba di 5 anni è ricoverata alle cliniche Gavazzeni di Bergamo dopo essere stata travolta domenica pomeriggio da una moto mentre percorreva in bici la strada Cremasca ad Azzano San Paolo.

Non sarebbe in pericolo di vita ma le immagini e la dinamica dell’incidente, hanno fatto pensare al peggio. La bambina era uscita con il papà e la sorellina per giro in bici lungo la pista ciclabile che costeggia la strada Cremasca.

Quando intorno alle 16.30 i tre sono giunti all’altezza dell’attraversamento pedonale a chiamata, per cause ancora da chiarire la bimba è stata travolta da una moto guidata da un 47enne. L’impatto è stato tremendo, con la biciclettina che è volata per una decina di metri.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e un’automedica per i soccorsi, i carabinieri di Stezzano per i rilievi di legge, la polizia locale di Azzano e una pattuglia di Vigilanza Italiana per regolare la vabilità.

La bambina è stata trasferita alle Cliniche Gavazzeni di Bergamo, così come il centauro. Nessuno dei due sarebbe in gravi condizioni.