“Acqua garantita e ottima: nessuna emergenza”

Sono molte le misure prese in queste ore per evitare il contagio da Coronavirus. E sono tanti i dubbi dei cittadini lombardi e di quelli bergamaschi.

Per dissipare quelli in merito al servizio idrico Uniacque ha predisposto un video.

“L’acqua c’è in provincia di Bergamo. C’è e nasce dalle nostre montagne – dichiara il presidente Paolo Franco – e verrà garantita la fornitura in tutte le abitazioni della provincia orobica. La qualità dell’acqua è ottima”. E non si corre alcun rischio, non c’è alcuna emergenza.