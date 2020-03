Video sulle donne e per le donne dal Comitato pari opportunità degli avvocati

Un video simbolico e piacevole, e una lettera. Così il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bergamo “celebra” l’8 Marzo ai tempi del Coronavirus.

Il presidente Stefano Chinotti alle colleghe e ai colleghi spiega che, dato il momento non si sono organizzati eventi per la Giornata della donna: “Non sono i giorni dell’allarmismo, ma neppure della sottovalutazione. Ci piacerebbe considerare questo come il periodo della riflessione e della serietà. Verranno, a tempo debito e terminata l’emergenza, anche i tempi della doverosa e concreta solidarietà nei confronti delle categorie professionali così duramente colpite da provvedimenti restrittivi inevitabili”.

Anche l’avvocatura, prosegue “ha subito ed è destinata a subire un pesante contraccolpo economico ma non solo; ed ancor più l’avvocatura femminile chiamata (è una realtà che noi del CPO non possiamo e vogliamo nascondere) a svolgere, oltre che il proprio lavoro, l’attività di cura dei figli e dei famigliari più bisognosi tradizionalmente delegatale. Le cose stanno, forse, cambiando e, probabilmente, la società evolvendo ma, allo stato, questa è la realtà che riguarda la maggior parte delle famiglie. Il Comitato non la ignora e la sua funzione è proprio quella di promuovere l’attuazione di strumenti per il suo superamento”.

“Il Comitato Pari Opportunità ha auspicato, da subito, iniziative che potessero, nell’emergenza, essere d’aiuto a tutti i colleghi e le colleghe. Grazie all’azione condivisa con il nostro Consiglio dell’Ordine, che non ha risparmiato impegno ed energia, e con le associazioni forensi qualcosa s’è ottenuto anche se non esattamente quello che tutte e tutti noi chiedevamo. L’attività di pressione locale s’è però spostata a livello nazionale e s’auspica, a breve, l’adozione di provvedimenti chiari ed univoci. Recente è, ad esempio, la proclamazione dello stato di agitazione da parte dell’OCF.

Nell’emergenza e nella consapevolezza di non poter mettere in campo diverse iniziative per la celebrazione della data dell’otto marzo il Comitato ha realizzato, attingendo a competenze interne, questo piccolo video che ha, ora, il piacere di condividere con Voi tutte e tutti”.

Buona giornata internazionale della donna dal Comitato Pari Opportunità.