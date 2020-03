Sui volantini Ats tradotte in 7 lingue le 10 regole anti-Coronavirus

Le dieci regole, i dieci comportamenti da seguire per prevenire l’infezione da Coronavirus, declinate in sette lingue straniere: bangla, cinese, arabo, inglese, francese, punjabi e urdu. L’iniziativa è dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo che ha predisposto sette volantini, uno per ciascuna lingua, grazie alle traduzioni fornite dalla Cooperativa Sociale Onlus di Pedrengo.

Le regole sono quelle indicate dal Ministero:

lavati spesso le mani,

evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

copri bocca e starnutisci o tossici

non prendere farmaci antivirali, né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

i prodotti “Made in China” e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

gli animali da compagnia non diffondono il coronavirus.

I volantini sono disponibili sul sito dell’Agenzia di Tutela della Salute nella pagina dedicata al Coronavirus (banner in home page www.ats-bg.it) e verranno postatati sulla pagina FB nonché sui profili Linkedin e Instagram di ATS.

L’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo ringrazia la Cooperativa Sociale Onlus di Pedrengo che ha proposto e realizzato le traduzioni.