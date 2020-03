Sorte: “Ben venga la zona ‘arancione’, l’attività produttiva non può essere annullata”

“Per la Lombardia il governo sembra finalmente orientarsi verso la mia proposta: una zona ‘arancione’, meno restrittiva della rossa ma con norme più stringenti rispetto a quelle previste nella zona gialla”. È il commento del deputato bergamasco di ‘Cambiamo!’ Alessandro Sorte.

“L’attività produttiva non può essere annullata e le persone devono poter raggiungere il posto di lavoro – aggiunge -. Allo stesso tempo, è indispensabile evitare un’ulteriore diffusione del Coronavirus”. Proprio pochi giorni fa, Sorte aveva lanciato la proposta di una zona arancione per la Bergamasca, “che non preveda lo stop alla produzione delle imprese ma che sia più restrittiva, in termini di mobilità e di controlli, rispetto alle zone gialle”.